L’opération « 1 casque, 1 vie » de TotalEnergies Mayotte récompense 120 gagnants

Déclinant à Mayotte son opération internationale de Sécurité routière menée en 2023 « 1casque, 1 vie », TotalEnergies Marketing Mayotte offre aux conducteurs de deux-roues motorisés plus de 120 casques de qualité afin de participer à la prévention des décès et/ou des blessures graves lors des accidents de la route les impliquant, et sensibilise les conducteurs (particuliers comme professionnels) sur le port des équipements de protection, tout comme sur les situations à risque, l’entretien des véhicules et le respect des règles.

Sur le territoire, la plupart des conducteurs de deux-roues portent le casque, mais plus ou moins protecteurs en cas d’accident. Actuellement, 28% des décès routiers dans le monde concernent les deux-roues motorisés, et à Mayotte, « les jeunes comptent le plus de victimes », indique la société, la population du département étant composée pour moitié de mineurs.

Cette année, grâce à l’opération « 1casque, 1vie », en partenariat avec la DEALM et l’association des Motards de Mayotte, TotalEnergies Marketing Mayotte va donc pouvoir encore renforcer sa mobilisation en faveur de la sécurité routière.