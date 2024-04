La grande randonnée de Paris sillonnera Mayotte du 1er au 6 mai 2024

La Fédération française de la randonnée pédestre, qui est labellisée Terre de Jeux, organise « La Grande Randonnée vers Paris » sous le patronage de l’UNESCO.

Impulsé par la Délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (DRAJES) de Mayotte, l’Office intercommunal des sports de la Communauté de Communes du Centre-Ouest (3CO) et l’association Profession Sport & Loisirs (PSL) Mayotte, cet événement s’invitera à Mayotte du 1er au 6 mai 2024 sous la forme de cinq randonnées, à Acoua, Mtsamboro, Bouéni, Petite-Terre, le Nord-Est de l’île, le Lac karihani et la Cascade de Soulou.

Au programme :

Mercredi 1er mai 2024 : une randonnée première sera organisée à Acoua et à Mtsamboro, notamment pour admirer les îlots Choizil. La randonnée débutera à 7h du matin depuis le terrain de football d’Acoua jusqu’à 16h.

Jeudi 2 mai 2024 : une deuxième randonnée aura lieu à Bouéni et ses alentours, notamment pour admirer sa baie. La randonnée débutera à 7h du matin depuis le terrain de football de Moinatrindri jusqu'à 13h.

Vendredi 3 mai 2024 : une troisième randonnée permettra de se balader en Petite-terre, en parcourant la petite île, jusqu'au Lac Dziani et la plage de Moya de 7h du matin depuis la plage des badamiers à Labattoir jusqu'à 13h.

Samedi 4 mai 2024 : une quatrième randonnée sera organisée pour se rendre au Mont Combani. La randonnée débutera à 7h du matin depuis le terrain de football de Dembéni jusqu'à 16h-17h.

Dimanche 5 mai 2024 : une cinquième randonnée aura lieu depuis le stade de Tsingoni à 7h pour aller voir le lac Karihani et la cascade de Soulou jusqu'à 14h.

Ces activités sont gratuites mais nécessitent obligatoirement de s’inscrire en ligne.