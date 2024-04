Orange : pourquoi le réseau mobile est-il variable ces derniers temps ?

Si Orange possède une bonne couverture réseau mobile sur l’île, puisque cet opérateur couvre 99% du territoire en offrant aux utilisateurs une 2G, 3G ou 4G selon les secteurs, il n’en reste pas moins que beaucoup d’habitants n’ont pu que constater une variabilité de la qualité du réseau ces temps-ci. Contrairement à ce qui s’est passé pour son concurrent SFR, aucun câble sous-marin de chez Orange n’a été détérioré par les intempéries, ce sont d’autres raisons qui prévalent et, en premier lieu, la qualité du réseau électrique. « Notre réseau mobile est tributaire du réseau électrique. Or il y a eu beaucoup de coupures d’électricité ces derniers temps à Mayotte, dont certaines massives. Nos 55 sites mobiles sont certes équipés de batteries, mais leur autonomie n’est que de 2 heures », explique Nicolas Lemarchand, le responsable du département réseau mobile La Réunion/Mayotte. Un site mobile est constitué d’un pylône sur lequel sont installées 2 ou 3 antennes selon les zones. Chaque site offre une couverture en réseau mobile allant de 1 à 3 km en sachant que plus le relief est vallonné ou montagneux et plus il est difficile d’obtenir une couverture réseau optimale. De même, plus il y a d’habitants dans une zone et plus la couverture réseau doit être renforcée pour que tous les utilisateurs puissent profiter de leur réseau au maximum.

Une phase de modernisation du réseau engendrant quelques coupures

La deuxième raison invoquée par Nicolas Lemarchand pour expliquer l’actuelle variabilité de la qualité du réseau mobile est le fait qu’Orange est en ce moment en train de moderniser son équipement. « Nous remplaçons nos vieilles antennes par des nouvelles, plus performantes. Ces travaux, qui durent 2 à 3 jours par site, génèrent automatiquement quelques coupures de réseau », explique-t-il. « Nous avons déjà modernisé 60% du parc total et les travaux seront complètement terminés d’ici la fin de l’année 2024 », poursuit-il. Ces nouvelles antennes permettront donc d’offrir à la population une meilleure couverture réseau et un débit plus rapide. Le réseau mobile étant raccordé à la fibre optique, il n’est pas sensible aux fortes pluies. Seuls les vents violents peuvent parfois avoir un impact.

Deux autres raisons, plus anecdotiques, peuvent expliquer la variabilité de la qualité du réseau : les actes de vandalisme sur les antennes et l’arrachage accidentel des fibres optiques par les engins de travaux de génie civil. « C’est heureusement très rare. En revanche nous avons eu à souffrir de 5 ou 6 actes de vandalisme sur nos antennes cette année », déplore le responsable réseau mobile.

5 à 7 sites mobiles de plus pour 2024

« Chaque année nous installons de nouvelles antennes afin d’améliorer la couverture réseau », tient à signaler Nicolas Lemarchand. « D’ici fin 2024 nous aurons installé 5 à 7 nouveaux sites mobiles. Nous avons déjà mis en place un nouveau site à Tsimkoura, ensuite ce sera le tour de Longoni, Kahani et Malamani, notamment », annonce-t-il. « Nous sommes toutefois tributaires à la fois des autorisations des mairies, mais aussi des mouvements sociaux qui nous empêchent parfois de réaliser les travaux nécessaires », nuance-t-il.

Et qu’en est-il de l’arrivée de la fibre pour les particuliers à Mayotte ? « Nous avons répondu il y a déjà plusieurs mois à l’appel à projet du réseau d’initiative publique, comme nos concurrents, et nous sommes à présent dans l’attente d’une réponse du conseil départemental », répond Nicolas Lemarchand. C’est donc le département qui a actuellement la main sur cette question. Outre qu’elle permettrait aux usagers de bénéficier d’un réseau plus rapide et d’un débit plus important, la fibre est également plus fiable car résistante aux intempéries, contrairement aux infrastructures du réseau ADSL.

Nora Godeau