6ème édition du concours « Selfise ton préservatif »

Ce concours qui se tient théoriquement cette année a vu son agenda boulversé par le mouvement social puis le Ramadan. Organisé par l’Association des Étudiants et Jeunes de Mayotte (AEJM) est un évènement à la fois ludique et une campagne de sensibilisation à la santé sexuelle et de la prévention des IST auprès des jeunes.

Cette campagne de sensibilisation se traduit par une série d’actions de terrain dans les quartiers prioritaires (QPV), dans et aux abords des établissements et centres de formation professionnelle.

Les jeunes de 17 à 25 ans résidents à Mayotte et qui souhaitent participer au concours « Selfise ton préservatif » sont invités à soumettre leurs réalisations selon les modalités suivantes :

1. Selfie avec un préservatif sous emballage : Chaque participant doit se photographier

avec un préservatif sous emballage.

2. Message de prévention : Proposer une phrase de prévention sur sa photo, favorisant une

sensibilisation positive à la santé sexuelle et à l’utilisation du préservatif.

3. Soumission électronique : Transmettre sa réalisation par voie électronique (mail ou

message sur les réseaux sociaux) à l’AEJM pour validation et inscription au concours.

4. Publication sur les réseaux sociaux : Les participants sont invités à partager leur création

sur Facebook ou Instagram en utilisant le hashtag #selfisetonpréservatif. Les inscriptions

sont ouvertes jusqu’au 15 mai 2024.

Sélection des lauréats

Les 10 réalisations les plus plébiscitées sur Facebook ou Instagram, tout en respectant la

sensibilité de tous, seront présentées au jury du concours le 16 mai 2024. Ce jury, composé d’experts, choisira les 5 lauréats du concours.

Remise des prix

La cérémonie de remise des prix aura lieu le 17 mai 2024 à la section MGEN de Mayotte

(Kawéni). Les lauréats se verront attribuer des récompenses généreusement offertes par

l’AEJM et ses partenaires, incluant un billet d’avion aller-retour Mayotte-Réunion, un téléphone portable, et de nombreux autres lots.

« Selfise ton préservatif » est rendu possible grâce au soutien de partenaires tel que

l’ARS Mayotte, la DRAJES, la MGEN, le groupe 3M, Orange, la Politique de la ville de la Préfecture de Mayotte, l’agence de voyages Issoufali, le Comité Miss Excellence Mayotte et le domaine de Kavani.