Les maires saluent en Thierry Suquet un « grand serviteur de l’Etat »

En partance dans les jours qui viennent pour la préfecture du Vaucluse, fonction qu’il prendra le 4 mars 2024, Thierry Suquet est salué par le président de l’Association des maires de Mayotte (AMM), « les défis à relever et les chantiers à poursuivre restaient immenses dans ce département (…) le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a pas chômé dans ses fonctions ». Madi Madi Souf évoque un préfet « grand serviteur de l’Etat qui nous a le plus souvent associé dans les travaux et les grands dossiers impliquant nos collectivités locales ».

Il souligne le contexte « socio-économique de plus en plus troublé » que quitte Thierry Suquet. Au nom des maires de l’île, il lui souhaite « bon vent et pleins de succès et de réussites dans ses nouvelles fonctions », et souhaite « la bienvenue à son successeur », François-Xavier Bieuville, « et lui assurer de notre disponibilité à travailler de concert et en bonne intelligence pour l’intérêt de cette île ».