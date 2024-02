La ministre Nicole Belloubet en soutien du recteur de Mayotte

C’est un courrier qui valorise les atouts de l’éducation dans un territoire sinistré que la nouvelle ministre de l’Education nationale, Nicole Belloubet, adresse nommément au recteur Jacques Mikulovic.

Alors que le mouvement social part dans l’inconnu, avec de possibles maintiens de barrages de la « base » muée en un nouveau mouvement, la ministre salue « l’engagement et la mobilisation » du recteur et du personnel de l’Education mobilisé. Est rappelé l’impact de la crise de l’eau, et l’actuel mouvement social sur la scolarité, « pourtant, c’est dans de telles moments de crise, que nos métiers au service de l’éducation et de la jeunesse prennent tout leur sens. (…) En effet, l’éducation la pédagogie et la transmission des savoirs demeurent le principal rempart contre toutes les formes de violence. C’est d’abord l’école qui offre à notre jeunesse de véritables perspectives. »

La ministre se dit « résolue » à continuer à œuvrer avec le préfet de Mayotte « pour la sécurité de tous les personnels, élèves et établissements », dans un seul objectif « faire réussir les élèves pour qu’il école est un horizon salutaire, à Mayotte, peut-être plus encore qu’ailleurs ».