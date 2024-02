La vidéo verbalisation mise en place dans les prochains mois sur la commune de Mamoudzou

Ce sont pour l’instant 66 caméras de vidéo protection qui sont installées sur la commune de Mamoudzou. Elles s’étendent de Kawéni, au niveau du centre commercial Jumbo, et vont jusqu’à Tsoundzou. « La finalité de cet outil est d’assurer la sécurité des personnes, la prévention des biens et des bâtiments publics, mais aussi réguler le trafic routier et la circulation », explique Anfane Mdogo, chef de la police municipale de Mamoudzou. Depuis maintenant trois ans ce dispositif fonctionne 24H/24. « Nous avons une brigade de nuit avec des opérateurs qui assurent une surveillance, il y en 4 le jours et 4 la nuit. Aussi nous souhaitons augmenter les effectifs dans les prochains mois ».

En effet, d’ici quelques semaines, la commune va se doter de 50 caméras supplémentaires. « Elles sont en train d’être posées, cela correspond à la deuxième phase du projet, nous réglons actuellement les différentes autorisations et les démarches administratives… », complète le chef de la police municipale. Et ce n’est pas fini puisqu’une troisième phase est également programmée, en fin d’année 2024, avec 50 caméras de plus installées dans la commune, portant ainsi son nombre à plus de 160. « Concernant la troisième phase nous sommes en train de voir quels sont les endroits les plus criminogènes… A Vahibé, par exemple, il n’y a pas encore de caméras, mais il devrait y en avoir dans quelque temps », assure-t-il.

La vidéo verbalisation pour lutter contre les incivilités

Ce dispositif va ainsi permettre d’alerter les forces de l’ordre présentent sur la voie publique concernant les infractions, les délits, et d’envoyer ou de demander de l’aide en fonction des besoins. « En ce moment la situation est difficile… Grâce à ce maillage, nous pourrons davantage surveiller les infractions et aider la population, indique Anfane Mdogo. Cela ne sert pas uniquement pour la répression, nous faisons aussi de la prévention et de l’assistance aux personnes. Certes nous constatons les agressions, les affrontements entre bandes organisées, les caillassages…, mais cela nous aide également à assurer une meilleure circulation et à porter assistance ».

Et comme il le souligne, le système va évoluer dans les prochains mois avec notamment la vidéo verbalisation. « Nous souhaitons mettre en place la vidéo verbalisation cet été (ndlr : juin ou juillet) afin de lutter contre les infractions liées à la circulation mais aussi contre les incivilités ».

B.J.