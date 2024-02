Arrestation par le GIGN de 3 barragistes de Chiconi « sans rapport avec le mouvement social en cours » selon la gendarmerie

Ce mercredi matin alors que tous les manifestants des Forces Vives étaient réunis à Pamandzi pour le congrès, une vidéo amateur de l’arrestation par le GIGN d’un barragiste de Chiconi surnommé « Alger » a tourné de WhatsApp en WhatsApp parmi les manifestants.

Un prétexte de plus pour les plus énervés du mouvement de crier au « mépris du gouvernement envers les Mahorais » et d’appeler à « un durcissement du mouvement ». D’après les leaders du mouvement, 3 barragistes de Chiconi en tout auraient été arrêtés.

Pour calmer les esprits, le général de gendarmerie Barth, joint par SMS, a déclaré que « Cette arrestation (NDLR : celle d’ « Alger ») était « sans aucun rapport avec le mouvement social en cours », mais concernait « l’attaque de la brigade de gendarmerie de Sada ».

Pour rappel, l’un des délinquants jugé en comparution immédiate suite à cette attaque avait déclaré « avoir été payé 80 euros pour attaquer la gendarmerie ». Doit-on y voir un lien ? Nous n’avons malheureusement pas pu avoir pour le moment d’informations plus précises sur le sujet.