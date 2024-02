Arrivée du courrier de G. Darmanin dans une ambiance surchauffée à Pamandzi

Le courrier signé par le ministre de l’Intérieur et sa ministre déléguée aux Outre-mer a bien été remis. On ne sait quel cheminement il a suivi, mais il a mis plusieurs heures à arriver dans les mains des leaders des Forces vives réunis sur la place Congrès à Pamandzi. Ils sont sans doute plus de 1.000 à avoir répondu présent et à se masser en ce mercredi matin.

La missive est claire et reprend les principaux points énoncés par Gérald Darmanin à l’issue de sa visite dimanche : contre l’immigration clandestine, démantèlement du camp de Cavani, fin de l’acquisition de la nationalité française par le droit du sol à Mayotte, refonte du droit des étrangers avec suppression des titres de séjour territorialisés, et contre l’insécurité, opération Wuambushu 2, démantèlement de filières, notamment inscrit dans le projet de loi « urgence pour Mayotte » qui sera présenté le 22 mai prochain.

Consulter le Courrier Mayotte 14-02-24 Darmanin

En retour, le ministre demande la levée des barrages « qui asphyxient le fonctionnement de l’île ».

C’était le deal qui semblait avoir été accepté par l’ensemble des parties dimanche soir. Sera-t-il respecté ? Réponse sur la place des Congrès à Pamandzi.

A.P-L.