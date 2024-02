Le directeur général de la Gendarmerie nationale à Mayotte: « Il faut davantage regarder les modalités de notre action »

Arrivé mercredi matin directement de métropole, le général d’armée Christian Rodriguez est reparti de l’île aux parfums hier dans la soirée. Cette visite express à la demande du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, a eu pour but de faire un point sur la situation afin améliorer le quotidien des Mahorais. « Le ministre de l’Intérieur aurait dû se rendre à Mayotte la semaine dernière, mais vu le contexte en métropole avec les manifestations des agriculteurs il a dû reporter sa venue. Aussi dès mon retour je vais lui faire un compte rendu de la situation », indique le général 5 étoiles.

Durant les 36 heures passées dans l’île, le numéro 1 de la Gendarmerie a rencontré les différentes autorités compétentes ainsi que les élus et les forces vives, mais a surtout passé beaucoup de temps auprès des forces de l’ordre afin d’évaluer la situation dans le 101e département français. « Le président du Conseil départemental m’a invité mercredi à assister à une réunion avec les élus et les forces vives… J’ai pu échanger rapidement avec eux mais je n’ai malheureusement pas pu y rester très longtemps. Aussi, j’ai quand même pu écouter leurs revendications et les problèmes rencontrés actuellement par la population sur ce territoire ». Le reste du temps Christian Rodriguez l’a passé avec ses hommes. « J’ai passé la nuit de mercredi à jeudi avec les gendarmes… Je peux vous dire qu’ils sont dans l’action ! ».

Plus de gendarmes dans l’île ?

Beaucoup de Mahorais souhaiteraient plus de gendarmes présents dans l’île afin de mieux protéger les personnes, de sécuriser les routes, ou encore d’augmenter le nombre des arrestations des délinquants. Pour le directeur de la Gendarmerie, ce n’est pas forcément plus de forces de l’ordre qui permettra de juguler le problème de la délinquance. « Il y a déjà beaucoup de gendarmes à Mayotte. En trois ans il y a eu un doublement des forces de l’ordre et de sécurité. Cela a permis de prévenir la délinquance et de protéger la population, même si ce n’est pas parfait. Je pense qu’il faut regarder davantage les modalités de notre action, c’est pour cela que je suis venu. Nous devons être là quand il faut et où il faut. De plus, nous devons être hyper actifs contre les bandes de délinquants qui terrorisent la population. Il faut optimiser ce que l’on fait mais aussi prioriser nos actions ».

Le général d’armée condamne par ailleurs les attaques de la gendarmerie de Sada la semaine passée et se défend de tout laxisme. « C’est inadmissible ! Des interpellations ont eu lieu et une enquête est en cours ce qui va permettre d’autres interpellations ». Puis il a rappelé que ces trois derniers jours 20 interpellations en flagrant délit ont été faites par les gendarmes. « Il y a deux types d’interpellations, celles en flagrant délit et celles après un travail d’enquête. Peut-être devons-nous communiquer plus régulièrement sur les interpellations que nous faisons », concède le général. En outre, il salue le traitement judiciaire « hyper réactif » de la part du parquet, même si la population semble en douter, et se félicite de l’action des gendarmes mahorais qui font « un travail exceptionnel ». « Contrairement à ce que l’on pourrait croire on interpelle le plus possible. C’est un travail important qui est mené. Nous allons renforcer le travail d’enquête afin d’interpeller plus vite et mieux ! », assure-t-il.

Concernant l’état d’urgence sécuritaire ou la mise en place d’un plan d’urgence (Vigipirate ou autre) voulu par une grande partie de la population mahoraise ainsi que des élus, le directeur général de la Gendarmerie n’est pas convaincu que cela améliorera les événements. « Les lois en vigueur dans la République nous permettent beaucoup de choses… Je pense qu’il faut davantage travailler avec les différents partenaires mais aussi avec la population afin de renforcer le lien de confiance qui est essentiel pour prévenir les actes de délinquance ».

Enfin concernant la prochaine venue de Gérald Darmanin à Mayotte, Christian Rodriguez indique qu’il ne peut pas donner de date mais assure que « le ministre de l’Intérieur a hyper envie de venir car il aime Mayotte mais que pour l’instant c’est un problème d’agenda… ».

B.J.