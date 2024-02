Gérald Darmanin et Marie Guévenoux à Mayotte ce dimanche

Le ministère de l’Intérieur et des Outre-mer informe ce vendredi soir l’arrivée du duo Gérald Darmanin-Marie Guévenoux, pour le dimanche 11 février. Ils seront accompagnés de plusieurs directeurs généraux du ministère, la Directrice générale adjointe de la police nationale, le Directeur général de la gendarmerie nationale qui fait donc un aller-retour express, le Directeur général des étrangers en France, le Directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises et d’une quinzaine de gendarmes du GIGN. Ces derniers viendront « renforcer les effectifs sur place pour mener des opérations coup de poing ».

Les ministres ont prévu de rencontrer l’ensemble des services de l’Etat présents sur place. « Ils entendent également renouer le dialogue avec les élus de l’archipel et les citoyens », donc les leaders du mouvement, mais également avec les acteurs économiques « dont l’activité est rendue difficile par les barrages qui bloquent la circulation depuis plusieurs semaines ».

Ce sera aussi l’occasion de relancer les travaux sur le projet de loi Mayotte, que le Premier ministre a annoncés lors de sa déclaration de politique générale le 30 janvier dernier.

Au sujet de la crise sécuritaire, Gérald Darmann rappelle les dispositifs déjà mis en place par l’Etat, notamment l’opération Wuambushu qui « a permis d’interpeller 60 chefs de bandes de l’île ».

Le ministre décline les moyens mis, « depuis 2017, les effectifs de police et de gendarmerie ont été doublés et 4 unités de force mobile, représentant près de 300 gendarmes sont déployées de manière permanente sur l’ile, soit plus que dans des départements comme le Rhône ou les Bouches-du-Rhône. Aujourd’hui, compte tenu du contexte sécuritaire, 6 unités de force mobiles sont présentes à Mayotte dans le prolongement de l’opération d’ampleur menée en 2023. »

Mais comme l’ont rappelé beaucoup d’élus, dont le sénateur Thani Mohamed Soilihi, la sécurité n’est pas une obligation de moyens, mais une obligation de résultats.

Une nouvelle « opération d’ampleur » est annoncée par Gérald Darmanin, « pour lutter contre la délinquance et l’immigration illégale ».

Seront également au programme la gestion de la crise de l’eau et l’évolution de la lutte contre l’immigration clandestine au sein d’une opération Shikandra réactivée.

A.P-L.