La guerre aux portes des établissements scolaires ! 

A l’heure du début des cours, jeudi matin, le lycée Bamana et le collège de M’Gombani ont été victimes de grandes violences, plongeant le personnel éducatif dans un total désarroi. Dans l’après-midi, le collège de Majikavo a lui aussi été attaqué.

Caillassage au Lycée Bamana

Ce matin, au Lycée Bamana, en raison des blocages de l’île, le personnel qui devait ouvrir le lycée n’était pas en nombre suffisant pour ouvrir la grille du lycée et accueillir les élèves. Cette situation a conduit à un afflux d’élèves face à un nombre insuffisant de personnel pour les gérer, d’après Benjamin Lazard-Peillon, Directeur de cabinet du Recteur. Les élèves du Lycée Bamana se sont ainsi « massés devant la porte » et « un caillassage a éclaté entre les deux bandes rivales de Cavani et de Mtsapéré. »

« Cet incident s’inscrit malheureusement dans un contexte extrêmement compliqué où beaucoup de personnels du lycée ne peuvent actuellement se rendre sur site en raison des barrages. » a commenté le Directeur de cabinet.

Caillassage et intrusion au collège M’Gombani

Au collège de M’Gombani, ce matin, alors que seules les classes de 6ème et de 5ème étaient accueillies au sein de l’établissement en raison des barrages et d’un mouvement de grève national entremêlé, une bande de jeunes délinquants a sauvagement caillassé l’établissement scolaire. Ce règlement de compte fait suite à un match de basket-ball qui s’était mal déroulé la veille, entre deux équipes de Mtsapéré et M’Gombani.

Les familles et élèves qui tentaient de rejoindre l’établissement ce matin, ont été rapidement mis à l’abri dans l’enceinte du collège, pendant que « les caillasseurs bombardaient l’établissement ». Parallèlement à cette attaque, deux jeunes, extérieurs à l’établissement, sont entrés par une autre grille au sein du collège et ont été neutralisés par le personnel de l’établissement.

La vidéo de cette intrusion a largement circulé sur les réseaux sociaux et a été relayée par certains médias. On peut y voir le comportement exemplaire du personnel de l’établissement pour coordonner et maîtriser ces deux jeunes, tout en empêchant d’autres jeunes qui poussaient la grille de pénétrer à leur tour dans l’établissement.

Le Directeur de cabinet a salué « le courage exemplaire du personnel et de la cheffe d’établissement qui ont risqué leur vie pour protéger les élèves et leurs familles » contre ces intrusions. Durant ces heurts, un professeur a été blessé par un jet de pierre dans le dos suite aux caillasses qui a duré plus de 2h avec les forces de l’ordre. Benjamin Lazard-Peillon a fait savoir que « l’ensemble de la communauté éducative était très choquée par ces événements. » En raison de la gravité des événements qui s’y sont déroulés, le collège de M’Gombani a été contraint de fermer toute cette journée de jeudi.

ATTAQUE DU COLLèGE DE MAJIKAVO

A l’heure où nous écrivons cet article (15h30), le collège de Majikavo vient lui aussi d’être attaqué. Un professeur, avec qui nous en sommes en lien pendant l’attaque, déclare être « confiné avec les élèves » sans disposer de réelle information sur la situation en cours.

Notre rédaction transmettra d’autres éléments consolidés dès que possible.

MH