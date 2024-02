La fête du Miradj sera célébrée le 8 février

Bon on ne vous cache pas qu’en voyant que le Grand cadi communiquait, on s’attendait à un message de compassion pour les actes de violences subis par les habitants de l’île, on espère donc que cette annonce de la commémoration du Miradj sera prétexte pour les fidèles à prier pour le retour de la paix à Mayotte.

La commémoration du Miradj sera célébrée par les musulmans le 27ème jour du mois de Radjab (7ème mois du calendrier hégirien), ainsi que l’a décidé Hamada Saanda Mahamoudou, Grand Cadi et Ministre du Culte à Mayotte.

« Cette journée commémore, à Mayotte comme dans les sociétés musulmanes, le miracle « du Voyage nocturne et de l’Ascension »1 du Prophète Mouhammad (paix et bénédictions de Dieu sur Lui), à travers les sept cieux pour visiter et décou

vrir les merveilles célestes de la création ; c’est durant son ascension que le Prophète eu également reçu la prescription des 5 prières journalières pour les musulmans. Cette année, le 27 Rajab 1445 de l’Hégire correspond au jeudi 8 février 2024″.

Le Grand Cadi de Mayotte, souhaite à tous et toutes une belle journée de recueillement et d’invocation à toute la communauté musulmane de Mayotte.