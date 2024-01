Mayotte Nature Environnement veut accompagner les associations environnementales du territoire

Créée en 2011, Mayotte Nature Environnement est une fédération d’associations environnementales. Elle regroupe des associations écologistes réparties sur le territoire mahorais et représente un réseau de plus de 1.500 adhérents engagés dans la protection de l’environnement. Actuellement une vingtaine de membres compose l’association parmi lesquels 6 salariés et 15 bénévoles.

Organisée sous forme de fédération, MNE regroupe pas moins de 24 structures associatives en son sein. Aussi afin d’être au plus proche des associations environnementales du territoire, elle a décidé d’organiser des rencontres avec elles.

Accompagner les associations à la préservation de l’environnement

« L’objectif de ces réunions est d’une part de présenter la fédération, mais aussi de proposer aux associations un dispositif leur permettant d’être accompagnées pour se développer. C’est aussi l’occasion d’échanger sur les initiatives en cours et de favoriser les rencontres entre les associations locales, indique Anida Saïd, chargée de mission associative au sein de MNE. Ainsi, aux adhérents nous proposons par exemple une aide au montage de projets, de l’accompagnement pour faire des demandes de subventions… Nous mettons également à disposition des associations des locaux, des salles de réunion, du matériel, ainsi que des jeunes volontaires en service civique. Le but étant de créer un projet commun avec ces structures en étant à la fois partenaire et acteur », poursuit-elle.

MNE possède ainsi différents agréments : Association de protection de l’environnement, Service civique, Jeunesse et éducation populaire et Intérêt général. Elle est affiliée à France Nature Environnement, fédération française des associations de protection de la nature et de l’environnement.

Ces sessions ont aussi pour objectif de répondre aux attentes des associations. MNE a ainsi accompagné récemment l’association Ceta’Maore, dont le but est de protéger et valoriser les mammifères marins et leurs habitats en faisant notamment de la sensibilisation auprès des différents publics. « Nous leur avons prêter du matériel et mis à disposition une salle de réunion et un jeune en service civique. Cela leur a permis de faire de la sensibilisation dans les écoles et de mettre en place plusieurs actions sur l’ensemble du territoire », raconte la chargée de mission associative.

Il semblerait que ce type de rencontre soit positif à entendre Anida. « Les réunions que nous avons organisées dans le Nord se sont très bien passées…Nous avons été aussi sollicités par les communes de Koungou, de Majicavo et de Kawéni afin d’en organiser d’autres. Je pense en effet qu’il est important que les associations puissent se développer afin que toutes travaillent ensemble à la préservation de l’environnement du territoire de Mayotte ».

B.J.

Pour adhérer à la fédération Mayotte Nature Environnement : accompagnement@mayottenatureenvironnement.com ou directement au 06 39 61 68 88.