Natissa Elfakir, première femme mahoraise instructrice sûreté certifiée

Natissa Elfakir pourra, à son tour, dispenser la formation adaptée en matière de sureté de l’aviation civile aux agents de sûreté de l’aéroport. Cette certification permet une plus grande flexibilité et un meilleur suivi des formations. Elle accompagne la croissance du trafic de l’aéroport de Mayotte et une série de projets structurants, comme les travaux en cours de l’extension de l’aérogare et l’arrivée d’un nouveau standard de système de détection d’explosifs.