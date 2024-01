Nouvelle vigilance Orange Fortes pluies/Orages

Météo France poursuit avec ses bulletins de vigilance avec la couleur jaune pour les vents forts, mais orange pour les pluies et orages.

« La masse d’air reste bien humide et instable, synonyme durant la deuxième partie de la nuit, d’une activité électrique parfois intense, de précipitations fortes de l’ordre de 50 à 60 mm en 6 heures, et de rafales de vent de Nord-Ouest pouvant atteindre 70 km/h », indique Météo France qui place Mayotte en Vigilance Orange Fortes-pluies/orages ce 18 janvier 2024 à 17:11 locales jusqu’à 7 heures locales le lendemain.

Tenez-vous au courant de l’évolution de la situation météorologique en écoutant les informations diffusées dans les médias par Méteo-France et les autorités. ● Ne vous déplacez qu’en cas de nécessité. ● S’il vous est absolument indispensable de vous déplacer, soyez très prudents, respectez, en particulier, les déviations mises en place. ● Tenez les enfants à distance des caniveaux qui peuvent déborder . ● Ne tentez jamais de franchir, à pied ou en voiture, les ravines et les rivières en crue, ou qui peuvent l’être soudainement, ainsi que les radiers submergés. ● Signalez votre départ, votre destination et votre arrivée à vos proches. ● Dans les zones inondables, prenez toutes les précautions nécessaires à la sauvegarde de vos biens face à la montée des eaux, même dans les zones rarement touchées par les inondations. ● Prévoyez des moyens d’éclairage de secours et faites une réserve d’eau potable. ● Si vous utilisez un dispositif d’assistance médicale (respiratoire ou autre) alimenté par l’électricité, prenez vos précautions en contactant votre établissement de santé ou votre association de prise en charge. ● Faites attention à l’eau du robinet : ne pas oublier qu’elle peut rester impropre à la consommation au moins 48h après l’arrêt des pluies. ● Dans tous les cas, si la situation de votre domicile l’exige (zone inondable, bordure de ravine,..), préparez-vous à l’évacuation éventuelle de celui-ci. ● Facilitez le travail des sauveteurs qui vous proposent une évacuation et soyez attentifs à leurs conseils.