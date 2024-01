International en bref

Iran : Le double attentat à la bombe dans le sud du pays, au coeur de la ville de Kerman ce mercredi 3 janvier 2024, qui a entrainé la mort de plus de 84 personnes et blessé 284 autres, selon le dernier bilan officiel, n’a toujours pas été revendiqué. Cette attaque a eu lieu lors de la commémoration du 4ème anniversaire de la mort du général Qassem Soleimani, ancien chef de la brigade Al-Qods, tué par la frappe d’un drone américain en 2020. Depuis la révolution islamique de 1979, il s’agit là de l’attaque la plus meurtrière qu’ait connu le pays. À noter que cet attentat est intervenu au lendemain de frappes aériennes ciblées ayant entrainé la mort de 7 personnes, dont le numéro 2 du Hamas, au niveau de la capitale libanaise, Beyrouth. Bien que cette attaque n’ait pas non plus été revendiquée, il est a craindre, une fois encore, un élargissement régional du conflit israélo-palestinien.

Mer-Rouge : Sans surprise, le transporteur international français CMA CGM a officiellement annoncé une inflation à hauteur quasiment du double de ses tarifications fret actuelles, pour les échanges entre l’Asie et la Méditerranée. Cette augmentation tarifaire, qui prendra effet à partir du 15 janvier 2024, est justifiée par les détourage et rallongement des tracés maritimes, en lien avec la crise sécuritaire de la zone, en proie aux attaques de la milice yéménite des Houthis, qui cible les navires marchands.

Ouganda-Tanzani : Par communiqué officiel, le groupe TotalEnergies a indiqué, ce jeudi 4 décembre 2023, avoir confié à l’économiste et ancien Premier ministre de la République du Bénin, Lionel Zinsou, une mission d’évaluation relative aux près de 6 400 hectares d’acquisitions foncières en ces 2 pays, en lien avec les futurs lieux des respectives exploitation pétrolière et implantation d’un oléoduc transfrontalier. Ces projets appelés Tilanga et Eacop, ciblant « 19 140 foyers et collectivités propriétaires ou utilisateurs de parcelles » ont attisé, l’année passée, les foudres pénales d’associations défendant les droits humains ainsi que l’Environnement. Stratégie diplomatique ou réelle motivation de bienveillance du géant international français, toujours est-il que « cette mission évaluera les procédures d’acquisitions foncières mises en œuvre, les conditions de consultation, d’indemnisation et de relocalisation des populations concernées, ainsi que le processus de traitement des griefs » indique la multinationale, précisant que ledit rapport se devra d’être rendu d’ici avril 2024.

Madagascar : Le dernier bilan officiel du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (Bngrc), en lien avec la tempête tropicale Alvaro, qui a principalement frappé le sud de l’île, en ce 1er jour de l’année, fait état de 5 morts et plus de 16 000 sinistrés. Nos confrères de la rédaction du Le Quotidien la Réunion relatent ce jeudi, selon leurs sources, un bilan plus alourdi s’élevant à 9 morts et près de 25 000 sinistrés.

Nouvelle-Zélande : Un homme parti pêché en solitaire, qui était porté disparu depuis mardi 2 décembre, après que son bateau a chaviré en mer, a miraculeusement été retrouvé en vie après avoir dérivé et passé 24 heures en plein océan Pacifique, dans les eaux glacées. Ce miracle est des plus incongrus sachant qu’il doit sa vie à sa montre et 3 pêcheurs. En effet, perdu à plus de 16 kilomètres des côtes les plus proches, le naufragé ayant repéré au loin l’embarcation des protagonistes concernés a pu matérialisé sa présence grâce au reflet du soleil sur son cadran de montre. Digne d’un scénario des plus incroyables, le miraculé aura confié avoir même passé sa nuit au contact de requins, dont un qui serait venu le renifler à plusieurs reprises. Ayant vivement été remerciés, ces 3 sauveteurs d’un jour ont été baptisés le « trio à la vue d’aigle » par la police locale.