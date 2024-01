Mstamboro durcit sa politique en matière de salubrité publique

Afin de ramener la propreté dans les rues de la commune, aucun conteneur poubelle ne doit être présent sur la voie publique ou sur les trottoirs de Mtsamboro en dehors des mardi, jeudi et samedi qui correspondent aux jours de collectes des déchets par les camions de la SIDEVAM. Aussi, à partir du 1er février, une verbalisation sera dressée par la Police Municipale à toute personne qui contreviendrait à cette disposition municipale.

En effet, la Mairie souligne que « Les bacs laissés hors jours de collecte deviennent alors des jouets pour les chiens, chats et autres animaux errants qui en les renversant et en éparpillant les contenus sur la voie publique créent les conditions pour la propagation de maladies. De plus, ces matériels peuvent servir de projectiles et d’armes par destination aux malfaiteurs et fauteurs de troubles ».

Pour tout renseignement contactez Mme MOUTULLAHI Riziki, Coordinatrice du service Mtsamboro Propre. Tel : 06.39.28.08.21 ou riziki.moutulahi@mairie-mtsamboro.fr