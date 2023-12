Vivo Energy conclut l’acquisition de Somagaz, renforçant sa présence en Afrique et dans l’océan Indien

Vivo Energy a officiellement pris le contrôle de Somagaz SAS et de ses filiales, Sigma SAS (responsable de l’approvisionnement, du stockage et de l’embouteillage du GPL) et SN Somagaz SAS (responsable de la distribution du GPL aux clients) à Mayotte.

Depuis plus de 27 ans, Somagaz joue un rôle central sur le marché dynamique du GPL à Mayotte, dont elle est le leader incontesté. Déterminée à assurer la sécurité et la continuité des approvisionnements en GPL du département, Somagaz opère dans le strict respect des normes françaises et européennes en matière de sécurité, de santé et d’environnement. La société, équipée d’un dépôt et d’un centre de remplissage à Longoni, d’une capacité de 1 000 tonnes, distribue des bouteilles de GPL à environ 140 points de vente de détail. En outre, Somagaz distribue du GPL en vrac à des clients industriels sur le territoire de Mayotte ».

Stan Mittelman, PDG de Vivo Energy, a commenté la transaction : « Nous sommes ravis d’annoncer la finalisation de l’acquisition de Somagaz ; avec cette acquisition, Vivo Energy est désormais prèsente sur 24 marchés en Afrique et dans l’océan Indien. Cette opération correspond à notre stratégie de croissance en général, et de croissance de notre activité GPL en particulier ».

Au cours des dernières semaines, Vivo Energy a travaillé en étroite collaboration avec Somagaz pour s’assurer que le changement de contrôle n’aura aucun impact sur la capacité opérationnelle de Sigma ou de Somagaz, garantissant la continuité de l’activité commerciale et des livraisons de GPL à ses clients.

Stan Mittelman a souligné l’importance du GPL dans la transition énergétique, notant sa popularité croissante en Afrique et dans l’océan Indien. « Après avoir acquis des entreprises de GPL à la Réunion et en Namibie au début de l’année, nous continuons d’accélérer la croissance de notre activité GPL. Nous sommes heureux d’accueillir nos nouveaux collègues de Somagaz au sein de Vivo Energy, et de travailler ensemble pour développer davantage l’industrie du GPL à Mayotte et contribuer à son développement économique et social dans les années à venir » .

Sources : Communiqué officiel Vivo Energy Reunion