Appel à projets EPFAM pour acquérir un terrain agricole

Nous y étions ce matin, au siège de l’Etablissement public foncier et d'aménagement de Mayotte (EPFAM), pour la signature d’une convention entre l’établissement foncier et la Mairie d’Acoua pour le réaménagement de plusieurs secteurs de la commune. L’occasion aussi de rappeler le contexte dans lequel s’est engagé ce travail, ses objectifs et ses ambitions pour l’avenir