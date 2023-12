Loisirs : La première salle de jeux vidéo de Mayotte ouvre ses portes ce samedi à Sada

C’est l’histoire de trois frères Anli-Yachourtu, El Habib et Moimed, tous trois originaires de Sada et qui sont revenus, il y a un peu plus d’an, à Mayotte pour s’y installer après avoir vécu 15 ans dans l’Hexagone. Ils sont tous les trois passionnés de jeux vidéo et ils ont constaté qu’il n’y avait rien ici pour divertir les jeunes. « Quand nous sommes revenus à Mayotte après avoir vécu en métropole, on s’est retrouvé dans une pièce avec trois consoles et un matelas gonflable au sol. Et on s’est dit : On fait quoi à Mayotte pour se divertir ? Qu’est-ce que les jeunes Mahorais font de leur journée pour se divertir ? Et qu’est-ce qu’ils n’ont pas justement ? », explique Anli-Yachourtu. C’est là que l’idée de proposer une salle de jeux commence à germer dans leur tête, nous sommes alors en novembre 2022. « Après s’être renseignés nous nous sommes rendus compte qu’il n’y avait pas de structure, pas d’association à Mayotte autour des jeux vidéo et on s’est dit que ce serait bien de proposer un endroit pour partager notre passion », complète El Habib.

Ni une ni deux, la fratrie commence à entreprendre des démarches pour mener à bien leur projet. Ils ont ainsi sollicité BGE ce qui leur a permis dans un premier temps d’avoir des subventions. « Nous avons pu commencer à acheter du matériel avec les subventions mais nous avons dû compléter avec notre argent personnel pour pouvoir investir davantage », raconte Moimed. En effet, pendant près d’un an les trois frères ont travaillé en faisant des prestations dans l’animation afin de mettre de l’argent de côté, et ce tous les mois. « On a investi ce qu’il fallait… Je pense que nous sommes au-delà des 30.000 euros, voire même plutôt 40.000 euros. A la fin on ne comptait plus », sourit Anli-Yachourtu

Développer le e-sport à Mayotte

Les trois frères sont des gamers de e-sport (ndlr : joueurs de sport électronique) depuis leur plus jeune âge. Aussi, il leur paraissait tout naturel de partager leur passion. « Lors de nos prestations que nous avons faites à l’occasion d’anniversaires ou autres, nous avons échangé avec les jeunes pour savoir quels étaient leurs envies et leurs attentes par rapport aux jeux vidéo, tout en sachant qu’ils n’avaient pas de consoles chez eux. Cela nous a permis de sonder un peu le terrain et savoir si notre projet pourrait être viable sans passer par une étude de marché », se souvient Anli-Yachourtu. Leur projet de salle de jeux pouvait alors commencer à voir le jour, d’autant plus que l’endroit était déjà tout trouvé… « Nous avons la chance d’avoir un local qui appartient à notre mère et qui nous a autorisés à l’utiliser, nous avons simplement dû le rénover pour le transformer en salle de jeux », indique El Habib.

Leur salle est ainsi équipée des consoles dernier cri comme des PS5 et même une X-box series X avec un simulateur de course, ainsi qu’un ordinateur surpuissant pour les gamers souhaitant jouer en réseau grâce à une antenne Starlink permettant le wifi haut débit. « Nous avons des jeux pour toute la famille, des plus jeunes aux adultes. Il y a ainsi des jeux de sport, de combat, de guerre, de plateforme… », précise Moimed. Concernant le prix, là aussi il y en a pour toutes les bourses. « Nous avons plusieurs types d’abonnements : un solo, un medium et un premium. Cela commence à 1 euro la partie en fonction du type de jeu, c’est symbolique…L’objectif est de donner la possibilité de jouer à tout le monde ! », insiste Anli-Yachourtu.

Aussi, si les choses se passent bien la fratrie ne compte pas en rester là, leur souhait est de développer le e-sport sur notre territoire en organisant des compétitions et pourquoi pas ouvrir un club. « La compétition c’est le cœur du jeux vidéo à mon sens, souligne Anli-Yachourtu. En organisant des événements ce sera l’occasion de trouver des pépites, de repérer des jeunes, de les cibler et ainsi développer la discipline du e-sport à Mayotte ».

En attendant, les gamers sont attendus dès samedi pour découvrir la salle et les différentes prestations proposées. « Pour cette inauguration au public il y aura en plus un barnum avec des télévisions et des consoles avec des animations », s’enthousiasme El Habib. Alors gamers à vos manettes !

Maygame : 29, avenue du Président Jacques Chirac 97640 Sada