La NUPES obtient la création d’une mission d’enquête sur la gestion des risques naturels outre-mer par l’Etat

Il met en perspective les conséquences du changement climatique en terme d’intensité des phénomènes naturels, avec des risques et une perception accrus en Outre-mer, qui « recèlent de nombreux atouts, notamment une richesse naturelle qui représente 80 % du total de la biodiversité française (…) Hélas, ces collectivités sont surexposées au large spectre des risques majeurs du fait d’aléas naturels multiples, souvent cumulatifs, aggravés par le changement climatique et leur insularité. Cette vulnérabilité plurielle est accentuée par des contextes socio‑économiques locaux particulièrement difficiles résultant d’inégalités structurelles permanentes avec l’Hexagone. »

Les risques propres à chaque outre-mer sont détaillés dans la proposition de résolution. L’intensité des cyclones aux Antilles, des orages à La Réunion, et pour Mayotte, « une sécheresse sans précédent depuis 60 ans débouche actuellement sur une crise dramatique de l’eau qui entraîne des coupures sur le réseau 2 jours sur 3 », et un risque qui n’a pas de lien avec le changement climatique, le volcan sous-marin et ses séismes, mais dont la gestion des impacts éventuels par l’Etat va être passé à la loupe donc.

Le projet de résolution a été adoptée à l’Assemblée nationale ce jeudi 30 novembre, par 160 voix contre 47.

Il est donc créé une commission d’enquête, composée de trente membres, chargée d’étudier et d’évaluer la gestion par l’État des risques naturels majeurs dans les collectivités d’Outre‑mer, et « de proposer des solutions et autres mesures d’anticipation et d’innovation afin d’améliorer les dispositifs existants, en matière de financement, de prévention, de formation, de recherche, d’organisation des secours, de la gestion de crise à la réparation. »