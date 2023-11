8ème édition de la course des mamans ce samedi à Kawéni

Ce samedi 2 décembre, les associations Kawéni Nouvelle Aire et Profession Sport et Loisirs Mayotte organisent la 8ème édition de la Course des Mamans qui existe depuis 2015.

Dans le cadre du plan régional Sport Santé Bien Etre, la Course des mamans permet de promouvoir l’activité physique comme vecteur de bonne santé. Ainsi, toutes les mamans de la commune de Mamoudzou, voir des autres communes se réunissent chaque année pour pouvoir montrer qu’elles aussi peuvent pratiquer du sport. « Certaines d’entre elles s’entraînent même toute l’année à travers des activités menées par les différentes associations et institutions du territoire. Il s’agit de l’évènement phare de l’année », expliquent les associations Kawéni Nouvelle Aire, « levier d’accompagnement sociale et de réussite », et Profession Sport et Loisirs Mayotte, « réseau qui accompagne les acteurs locaux (associations, collectivités, etc.) dans la mise en œuvre des politiques publiques d’emploi/formation, de développement local au sens large dans les champs du sport et des loisirs et récemment sur la coopération internationale ».

Au-delà de promouvoir l’activité physique, la course des mamans a plusieurs ambitions : lutter contre la sédentarité et préserver le potentiel santé de tous et particulièrement des femmes, favoriser la mixité et l’équité de genre, favoriser l’inclusion sociale, « nous pensons notamment aux personnes en situation de handicap. »

Une grande partie de la journée est animée par des associations locales pouvant sensibiliser les mamans sur la santé en général, avec nos différents partenaires : Rediab Ylang : sensibilisation et dépistage du diabète, ACFAV : lutte contre les violences faites aux femmes et enfants, CROS : promotion du sport santé, ADSM : sensibilisation aux handicaps sensoriels, APAJH : sensibilisation aux différents types de handicap, REPEMA : sensibilisation sur la prise en charge en périnatalité, REDECA : sensibilisation au cancer du sein, du col de l’utérus.

Depuis l’année dernière la Politique de la ville et la direction régionale aux droits des femmes et à l’égalité soutient l’association Kawéni Nouvelle Aire, la participation « sans faille » de la DRAJES, nous permet de mobiliser des fonds nécessaires sur cette action. La mairie de Mamoudzou et la police nationale, nous met à disposition le matériel et la ressource humaine nécessaires pour assurer l’évènement en toute sécurité.