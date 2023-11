Nouvelle attaque d’un bus du CHM : l’impact n’est pas dû à une arme à feu, précise la préfecture

Un bus du CHM a une nouvelle fois été attaqué, information relayée sur les réseaux sociaux agrémentée d’une photo qui peut faire penser à un impact par arme à feu. La préfecture dément catégoriquement dans un communiqué.

« Mise au point concernant un impact de projectile sur un bus du CHM

Circulent actuellement des photos d’un impact de projectile sur un véhicule transportant des personnels du CHM. Ces photos suscitent de nombreuses réactions en laissant penser à un impact d’arme à feu.

Avec l’accord du procureur, le préfet de Mayotte peut maintenant indiquer avec la plus grande certitude qu’il ne s’agit pas d’un impact d’arme à feu, les analyses de la police technique et scientifique sont formelles. La nature exacte du projectile fait l’objet d’investigations plus poussées par les services d’enquête.

La sécurité des transports collectifs à Mayotte est une priorité des services de Police et de Gendarmerie qui mobilisent chaque jour de nombreux moyens pour permettre aux Mahorais et aux Mahoraises de se déplacer en toute tranquillité. »

Rappelons qu’une agression d’un bus du CHM en septembre avait été l’élément déclencheur d’un mouvement social des agents hospitaliers.