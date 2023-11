Mramadoudou bloque à son tour ses accès

Mis en place vers une 1h30 du matin, en 2 points sur les axes Sud et Nord du village, des barrages obstruent la route traversante du village de Mramadoudou. A la genèse de ce blocage, un collectif d’une trentaine de villageois, appuyés par d’autres, désemparés, lasses et énervés face à des problèmes d’insécurité qu’ils dénoncent depuis au moins 2018, année durant laquelle ils ont même instruit une procédure pour dénoncer un profil connu de tous, Justice et forces de l’ordre comprises.

Un individu avait été arrêté et condamné à plusieurs reprises, en lien avec des phénomènes de violence, de drogue et même de prostitution. Un individu une fois de plus relâché et générant bien entendu autour de lui des trafics aussi discutables que variés positionnant Mramadoudou telle une plaque tournante et point névralgique de Mayotte, notamment en matière de stupéfiants arrivant via kwassa kwassa, non loin de là.

Les villageois sont déterminés à ne pas lever leur barrage malgré une conversation matinale avec le président du Conseil départemental. Pourquoi le département ? Et bien parce qu’en plus d’une occupation illégale en ce lieu rattaché au village de Mramadoudou, il serait question d’un terrain appartenant justement au département. « Si le président Ben Issa Ousseni souhaite une évolution de la situation, il n’a qu’à se déplacer lui-même. Nous en avons marre des discussions qui n’aboutissent pas. Nous avons été suffisamment patients depuis des années. Nous souhaitons une bonne fois pour toutes que ces personnes que nous dénonçons arrêtent de distiller leur terreur et zone de non-droit et partent de notre village ».

Sous la surveillance des forces de Gendarmerie nationale et de la Police municipale, le blocage se maintient avec détermination laissant tout de même passer les interventions de secours et personnels soignants au besoin.

MLG