Devenez intervenants départementaux de sécurité routière

Les intervenants départementaux de sécurité routière (IDSR) sont nommés par arrêté préfectoral, pour une durée d’un an renouvelable. En tant que bénévoles ils participent à des actions de prévention, d’information et de sensibilisation à la sécurité routière. Leur disponibilité doit être au minimum de 3 jours par an.

Que faut-il faire pour devenir IDSR ?

Pour devenir IDSR, il suffit de contacter l’unité sécurité routière à la DEAL et la préfecture de Mayotte par courriel. Suite à cela un entretien est proposé au candidat. S’il est concluant, le candidat devra suivre une journée de formation dispensée par la Sécurité Routière.

A noter, qu’il faut une pièce d’identité en cours de validité, ainsi que le permis de conduire et une assurance auto.

Contacts : ibrahim.salim@developpement-durable.gouv.fr ; nicaise.eloidin@mayotte.gouv.fr ; ou au tel : 06 39 69 11 20.