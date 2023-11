Campagne de sensibilisation au tri des milliers de bouteilles en plastique en arrivage quotidien

Comme il nous l’avait annoncé, Citeo dévoile une campagne de sensibilisation pour inciter les Mahorais à trier leurs bouteilles en plastique.

Dans un article titré « Réduire l’impact environnemental des bouteilles en plastique : le nouveau challenge de Citeo! », nous avions interrogé Philippe Moccand, directeur Schéma Industriel et Outre-mer Citeo, qui avait annoncé une communication à grande échelle.

Alors que la distribution gratuite d’eau est officiellement élargie à l’ensemble de la population depuis le 20 novembre, Citeo dévoile ce jour un spot télévisé et radio dont l’objectif est d’encourager les Mahorais à trier leurs bouteilles en plastique, en les déposant dans les Tri-O jaune ou en les rapportant aux points de distribution. Afin qu’elles prennent le moins de place possible, les bouteilles doivent être écrasées et laissées ouvertes (le bouchon peut rester accolé à la bouteille s’il est solidaire).

Cette campagne, diffusée pendant deux mois est disponible en français, en shimaoré et en kibushi afin de toucher un maximum de citoyens. Elle est diffusée à la télévision sur Mayotte la 1ère et Kwezi TV, et à la radio sur NRJ, EXO FM, Caribou FM, Kwezi FM et RMJ. Il est possible de visionner le spot sur la page Facebook

Citeo déploie largement des affiches de sensibilisation dans les lieux recevant du public : mairies, écoles, supermarchés, CCAS et points de distribution d’eau. Elles seront déclinées sous la forme de flyers avec l’impression de 20 000 exemplaires qui seront distribués par l’association Nayma, partenaire de Citeo, qui sensibilise les habitants en porte à porte.

Et qui se poursuit sur les réseaux sociaux

Cette campagne sera également déclinée sur la page Facebook « Haraka le Tri ». Citeo, tient à jour toutes les informations utiles sur le tri et la collecte des bouteilles et plus largement des emballages ménagers sur son application Guide du tri (version Android ici et version Apple là).