Les jeunes avaient la parole vendredi dernier au CUFR

Près de 250 personnes étaient présentes vendredi dernier au Centre universitaire de Dembéni pour écouter et échanger avec les jeunes HZW-CIDE autour des droits des enfants, du handicap, des violences intra familiales, ou tout simplement des perspectives d’avenir plus réjouissantes que celles que nous connaissons actuellement. Plusieurs clips ont été diffusés également, réalisés par les jeunes du Village d’EVA et du LVA de MESSO.

Colloque oblige, les présentations universitaires n’étaient pas en reste, avec entre autres l’intervention de Tanguy Mathon-Cécillon de Paris Nanterre et Louis Mathieu-Collin, de NAYMA autour de la non scolarisation à Mayotte.

Une journée ponctuée aussi par des témoignages bouleversants mais qui auront permis de mettre les droits de l’enfant au centre des préoccupations de notre territoire.