Depuis maintenant trois ans la Fête de la vanille est devenue un événement incontournable à Mayotte. Organisée par l’association Saveurs et Senteurs, c’est un peu plus de monde qui y participe d’année en année. « Lors de la deuxième édition en 2022, nous avons eu environ 1.500 personnes… Cette année nous visons les 2.000 visiteurs, un chiffre que nous devrions atteindre ! », ambitionne ainsi Daouirou Siaka, producteur et président de l’association Saveurs et Senteurs depuis février 2023. L’association regroupe actuellement 48 planteurs de vanille, alors qu’ils étaient moins de 40 il y a environ un an de cela.

La vanille de Mayotte, un produit haut de gamme

La récolte de cette année est supérieure à celle de l’année dernière puisqu’elle s’élève à près de 1,5 tonne. « C’est 50% de plus comparé à celle de 2022, se réjouit le président de Saveurs et Senteurs. Nous aurions pu monter jusqu’à 2 tonnes mais il fallait que les producteurs en gardent un peu pour en vendre aux visiteurs lorsqu’ils font visiter leur exploitation ». Aussi en dépit de l’augmentation de sa production, la vanille de Mayotte ne baisse pas en gamme, bien au contraire. En effet, l’association vise encore, en 2024, une médaille au Salon International de l’Agriculture qui se déroulera à Paris en février prochain. « Nous avons eu durant deux années de suite une médaille d’argent au Salon de l’agriculture… Aussi, en 2024, nous visons l’or, affirme clairement Daouirou Siaka. Cette année nous avons continué à monter en gamme puisque nous avons réussi à produire de la vanille givrée, avec des cristaux, qui est un gage de très bonne qualité ».

Et contrairement à ce que l’on pourrait croire, la vanille de Mayotte ne souffre pas de la concurrence de ses voisins malgaches et réunionnais à entendre le président de Saveurs et Senteurs. « Nous faisons des produits au goût différent… La vanille de Mayotte est très parfumée avec des arômes de cannelle. De plus, ici les parcelles se comptent en mètres carrés et non en hectares comme c’est le cas à Madagascar ou à La Réunion. Ce ne sont donc pas les mêmes conditions de production ».

Les producteurs de vanille de l’île peuvent ainsi s’enorgueillir de faire un produit de grande qualité alors que la filière était quasi à l’abandon et désorganisée il y a encore quelques années de cela. Aussi, concernant la vanille givrée, le président de Saveurs et Senteurs ne cache pas une certaine satisfaction. « C’est une technique spéciale…notamment au niveau de la récolte, de la conservation et de la préparation. Certains départements d’Outre-mer produisent de la vanille depuis longtemps mais n’arrivent pas tous à en faire », raconte avec un brin de fierté Daouirou Siaka.

Cette troisième édition de la fête de la vanille a connu un succès certain si l’on en croit la foule présente aux stands du PER de Coconi ce samedi. Quant à l’association Saveurs et Senteurs, elle compte poursuivre son travail de qualité en développant et en organisant davantage la filière de la vanille à Mayotte, et devrait bientôt bénéficier de nouvelles infrastructures. « Nous allons continuer à faire de la vanille de qualité, givrée, mais pour cela nous avons besoin d’un endroit de stockage. Aussi un bâtiment devrait bientôt être construit à cet effet au sein du lycée agricole de Coconi », conclut Daouirou Siaka.

B.J.