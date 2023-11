L’agenda loisirs du week-end : La fête de la vanille, des animations autour de la biodiversité, de la rando, Nawal en concert et du cinéma

Vendredi 24 novembre

– Cinéma Alpajoe : 19h – Hunger Games : la Ballade du serpent et de l’oiseau chanteur

– Pôle culturel de Chirongui : 20h – Hunger Games: la Ballade du serpent et de l’oiseau chanteur

Samedi 25 novembre

– De 7h à 15h : Le marché agricole et artisanal de Pamandzi sur le front de mer de Pamandzi.

– A partir de 7h30 : RDV à la grande plage de Boueni pour la « Fête du Poulpe » à l’initiative de l’Association Mangrove Environnement & Bobéya Records, à l’occasion de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets. Au programme : discussion autour des poulpes & de la mer, stands de découverte des activités associatives, sensibilisation à la préservation de l’environnement, opération de nettoyage de la plage, activité ludiques & de loisirs…etc.

Pour plus d’informations, contactez AME par mail à contact.ame97625@gmail.com ou par téléphone au +262 639 65 85 97.

– A partir de 7h45 : Vous êtes invités à venir découvrir la biodiversité et la végétation indigène du Sud de l’île de Mayotte et les menaces auxquelles elle doit faire face. L’Espace Naturel Sensible de Bouéni. Au programme :

– Visite de découverte guidée à travers la végétation indigène de la forêt de Boungoudranavi, dans la Commune de Boueni

– Présentation des espèces endémiques du sud de Mayotte.

– Sensibilisation aux menaces environnementales et aux moyens de protection de notre biodiversité.

RDV au niveau du parking du snack Bambo. C’est gratuit sous réserve d’inscription

Suivez ce lien pour vous inscrire

– De 8h à 14h : 4ème édition de « Sauvons nos rivières ». Cette initiative communautaire vise à préserver et à protéger nos rivières :

-RIVIÈRE DE DOUJANI – Lieu de Rassemblement : Place Pétanque, 7h30)

-RIVIÈRE MROMBOLÉ (Sada) – Lieu de Rassemblement : Douka-bé, 7h30

– De 8h à 15-16h : La commune de M’tsamboro, via son centre social, en partenariat avec l’IRTS de La Réunion et la Caisse de Sécurité Sociale de Mayotte, vous invite à une journée intergénérationnelle et culturelle qui se tiendra en deux jours : le samedi 25 novembre et dimanche 26 novembre 2023 à la Maison France Service (MFS). Au programme des ateliers, des contes, des chants et danses traditionnelles, des jeux et de l’activité sportive qui raviront petits et grands durant les deux journées.

Pour nous joindre : mail : accueil.centre-social@mairie-mtsamboro.fr ou Tél : 0639295917

– De 9h à 14h : La Fête de la Vanille 2023 au PER de Coconi !

A l’initiative de l’Association Saveurs et Senteurs de Mayotte (ASSM) et ses partenaires, la Fête de la Vanille arrive en force ! Plus de 30 exposants vous attendent pour célébrer la vanille et mettre en lumière les créations artisanales locales d’excellence. Soyez des nôtres ! Partagez l’amour pour la vanille de Mayotte, découvrez ses trésors cachés, et créez des souvenirs inoubliables à la Fête de la Vanille.

– A partir de 10h : OPÉRATION MATÉMBÉZI YA OUNAFASSI « sorties tranquilles ».

Ci-contre la planification pour le week-end. Pour les randonnées, suite à plusieurs incidents : Équipez-vous correctement (chaussures de marche, chapeau, casquette, eau) et prévoyez un équipement pour porter les enfants en bas âge. En cas de météo défavorable (fortes pluies, orages, vent fort) ou d’absence de participants, ces opérations sont susceptibles d’être annulées.

– A partir de 14h : Conférence sur la biologie de l’abeille par l’association N’GIZI YA NYOSHI. Rdv sur le site éco culturel de Hajangua. Évènement gratuit et ouvert à tous – Infos supplémentaires au 06 39 69 55 81

– De 14h à 18h : Cokho Lanta du Coco beach Hamjago à Mtsahara

8 épreuves délirantes !!! Faites votre équipe de joyeux aventuriers et affrontez d’autres équipes sur la plage du Cocobeach dans la joie et la bonne humeur ! Soirée Coco anniversaire : 18h : Apéro sunset ; 19h : Dîner-buffet ; 20h : Soirée DJ CHRISTOPHE et SIMON. Info et Réservation Renan : 0639994037 ; Max : 0639029528

– de 18h à 23h : Kizomba Sucré Last One 2k3 au Mermoz Lounge

Ne Ratez pas la dernière de l’année 2023 ! 18h -19h initiation évolutive Kizomba avec MAHERY – Soirée de 19h à 23h

Réservations fortement conseillées (+262(0)639611420). Entrée gratuite (l’établissement se réserve le droit d’entrée).

– A partir de 20h : Dernier concert de la tournée de Nawal à Mayotte !

Sada. Infos et réservations : 06 39 277 137

– A partir de 22h : Tropical Fiesta avec Dj Ely

QG Chez Hamidou se transforme en paradis tropical ! Vibes ensoleillées, cocktails exotiques et une ambiance caliente vous attendent. Route vers la plage Hamaha – Tel: 0269 62 82 62

Dimanche 26 novembre

– De 8h à 15-16h : La commune de M’tsamboro, via son centre social, en partenariat avec l’IRTS de La Réunion et la Caisse de Sécurité Sociale de Mayotte, vous invite à une journée intergénérationnelle et culturelle qui se tiendra en deux jours : le samedi 25 novembre et dimanche 26 novembre 2023 à la Maison France Service (MFS). Au programme des ateliers, des contes, des chants et danses traditionnelles, des jeux et de l’activité sportive qui raviront petits et grands durant les deux journées.

Pour nous joindre : mail : accueil.centre-social@mairie-mtsamboro.fr ou Tél : 0639295917

– de 13h30 à 22h : Dimanches de la Baie avec la Ville de Chiconi

Après le deuil qui a touché notre commune le mois dernier la clôture de la campagne Octobre Rose a été reporté le 26 nov. 2023. Rendez-vous donc aux Dimanches de la Baie pour fêter ensemble la fin du mois de sensibilisation contre le cancer du sein. Au programme des festivités : Carnaval Rose, Marché Artisanal, Théâtre et concert

Les programmes ciné du week-end à l’Alpa Joe

Samedi 25 novembre à 10h : La Course au miel

13h : Hunger Games: la Ballade du serpent et de l’oiseau chanteur

16h : Goodbye Julia

19h : The Marvels

Dimanche 26 novembre à 10h : La Pat’ Patrouille : La Super Patrouille Le Film

13h : La Course au miel

15h : Laka

Mayotte s’apprête à dévoiler ses mystères les plus profonds avec la sortie tant attendue du court métrage Laka. Ce film envoutant, réalisé à 100% localement, nous plonge au cœur d’un huis clos en mer, explorant les intrications entre un père pécheur et sa fille, mêlant superstitions, croyances et une dose de surnaturel qui emporte le spectateur dans les flots tumultueux du « Laka ».

Synopsis : Dans ce huis clos océanique, Laka nous entraîne dans une aventure où les liens familiaux s’entremêlent avec les mystères de la mer. Un père, ancré dans les traditions se trouve confronté aux défis de la paternité lorsqu’il embarque sa fille dans une expédition imprégnée de superstitions locales. Entre les croyances ancestrales et un événement surnaturel inattendu, le film explore les frontières ténues entre le tangible et l’inexplicable.

Laka offre une plongée cinématographique captivante dans l’âme de Mayotte, où la mer n’est pas seulement une toile de fond, mais un personnage à part entière, façonnant le destin de ceux qui la défient. Le réalisateur, Germain Le Carpentier, son co-scénariste Mohamed Allaoui, et le producteur Daniel Chebani Chamssoudine, tirent leur inspiration des légendes locales pour créer une expérience visuelle unique.

16h : The Marvels

19h : Napoléon

Infos

Les programmes ciné du week-end au pôle culturel de Chirongui

Samedi 25 novembre à 11h : L’incroyable noël de shaun le mouton

14h : Hunger Games : La ballade du serpent et de l’oiseau chanteur

17h : Le consentement

20h : Napoléon

Dimanche 26 novembre à 11h : L’hiver d’Edmond et Lucy

14h : Napoléon (VO)

17 : Hunger Games : La ballade du serpent et de l’oiseau chanteur

20h : Anselm 3d

Billetterie