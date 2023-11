Salon de l’orientation des lycéens la semaine prochaine

Le salon régional de l’orientation des lycéens est itinérant et se déroulera du 28 novembre au 8 décembre 2023 dans les différents lycées de notre territoire.

En amont de la formulation des vœux sur Parcoursup, l’objectif est d’accompagner les futurs bacheliers, et leurs parents, dans la construction de leur projet de formation. Le salon régional de l’Orientation leur permettra de s’informer sur l’offre de formation dans l’enseignement supérieur et sur les dispositifs d’aide à leur future vie étudiante (bourses, mobilité, logement, etc.).

Les élèves et leurs parents auront la possibilité d’échanger avec les intervenants des lycées (BTS, CPGE, Mentions Complémentaires…), du CUFR, de l’IFSI, de l’IRTS, de l’école VATEL, du GRETA-CFA, du pôle Parcoursup de la DRAIO, du campus connecté, des services du Conseil Départemental (la cité des métiers et la direction de l’enseignement supérieur (ex-DPSU), de la préfecture (dispositif cadres d’avenir), de LADOM, du CROUS, du Centre d’Information et d’Orientation, des associations (Action Logement, Association Nationale des Apprentis de France, AEJM, Mayotte Entraide Etudiants, Réseau LAHIKI, FAMM).

L’orientation étant une démarche de co-construction entre l’élève, les parents et les équipes éducatives, les familles sont invitées à accompagner leurs enfants selon le calendrier suivant : Mardi 28/11 matin au lycée de Chirongui, Mercredi 29/11 matin au lycée des Lumières, Jeudi 30/11 matin au lycée de Dembéni, Vendredi 1/12 matin au lycée de Bamana, Lundi 4/12 matin au lycée de Petite Terre, Mardi 5/12 matin au lycée de Kawéni, Mercredi 6/12 matin à la Cité du Nord, Jeudi 7/12 matin au lycée de Kahani, Vendredi 8/12 matin au lycée de Sada.

« Ce salon s’inscrit dans une démarche globale d’accompagnement du parcours de chaque jeune tout au long de son parcours de formation, et ce dès le collège. L’année de terminale est primordiale dans ce processus de décision de choix d’orientation. Nos lycéens de terminale ne sont pas seuls face à leur choix. Ils sont accompagnés :

-Dans leur lycée par les professeurs principaux, les psychologues de l’EN…

-Au CIO, pour bénéficier d’entretiens conseils, situé à la Cité des Métiers à Mamoudzou, 02.69.63.34.02, cio@ac-mayotte.fr

-Avec le numéro vert PARCOURSUP 0 800 721 800 du lundi au vendredi de 8h à 12h (assistance messagerie CONTACT en continu sur toute la campagne)

Calendrier PARCOURSUP : ouverture du site d’information Parcoursup.fr à partir du 20/12/23. Les candidats auront du 17/01/24 jusqu’au 14/03/24 pour formuler leurs vœux et jusqu’au 3/04/24 pour finaliser leur dossier et confirmer leurs choix une fois le dossier complet. »