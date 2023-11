Valorisation du métier d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles

Par communiqué officiel, il est indiqué que Gabriel Attal, ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publique et Dominique Faure, ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales et de la Ruralité, ont signé avec l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF), la Fédération nationale des centres de gestion (FNCDG), le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et le Président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) La Charte pour une meilleure reconnaissance des compétences professionnelles des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM).

En effet, à la fois agent d’une collectivité territoriale et indiscutable membre de la communauté éducative, l’ATSEM incarne « le partenariat quotidien entre l’Etat et les collectivités, au service de l’École de la République et de la réussite des élèves » tout comme leur épanouissement. Véritable référent pour l’enfant, il est aussi un relai de confiance pour les parents en plus de ses missions d’assistance éducative auprès des enseignants.

Issue d’un travail fructueux avec les organisations représentatives et les employeurs territoriaux, cette charte permet de décliner des objectifs ambitieux pour :

Favoriser la reconnaissance du rôle joué par les ATSEM au sein des écoles maternelles pendant le temps scolaire ;

Fluidifier la relation des ATSEM avec les personnels enseignants ;

Faciliter leur évolution professionnelle grâce à l’adaptation de l’offre de formation et l’accompagnement pour passer des concours, des examens professionnels ou réaliser une validation des acquis de l’expérience ;

Améliorer leur qualité de vie au travail, grâce à la formation en matière d’hygiène et sécurité, et à la valorisation de bonnes pratiques en matière d’ergonomie et de prévention des risques professionnels.

Le communiqué national indique que : « La signature de cette charte est une étape importante dans la reconnaissance du rôle central que tiennent ces agents territoriaux, et permettra de poursuivre notre action globale en faveur de tous les agents publics pour faciliter les promotions, accompagner leurs transitions professionnelles ou encore prévenir l’usure professionnelle ; objectifs au cœur du projet de loi à venir pour la fonction publique ».

Pour visualiser cette charte: cliquez sur le lien