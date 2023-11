Destruction d’une charbonnière illégale à Bandraboua par la DAAF

Ce lundi 13 novembre, la Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt a procédé à la destruction d’une charbonnière illégale dans la commune de Bandraboua avec l’appui de la gendarmerie.

Plus de 100 mètres cube de charbon de bois produits illégalement et destinés à la revente locale ont été saisi et détruit. La préfecture de Mayotte tient à rappeler à la population que la construction de charbonnière sans autorisation administrative est interdite et que les contrevenants s’exposent à des poursuites pénales au titre du code forestier ainsi qu’à la démolition des installations de production de charbon de bois.

Des actions de surveillance sont régulièrement menées par la DAAF sur l’ensemble du territoire dans le cadre de la Mission Inter-service de l’eau et de la nature de Mayotte (MISEN 976) afin de préserver l’environnement et de sanctionner toutes les actions illégales. Ces missions participent activement à la conservation de la biodiversité et de la forêt, à la protection des sols et à la préservation de la ressource en eau limitée du département.