Économie : Une nouvelle génération d’entrepreneurs est en marche à Mayotte !

Le Maoré Business forum a pour vocation de rassembler tous les acteurs de l’entrepreneuriat dans un esprit d’innovation. Il met en lumière les initiatives inspirantes et les talents de Mayotte avec pour fil conducteur les valeurs d’entraide et de partage. Son principal objectif est de stimuler l’économie locale en rassemblant tous les acteurs autour de valeurs communes. Aussi pour le lancement de cette deuxième édition la vice-présidente de la CCSud chargée de l’Environnement et de l’Énergie, Mu’uminat Cheick-Ahmed, et Fatima M’Soili, adjointe au maire de Mamoudzou, en charge de la Jeunesse, de la Formation, de l’Insertion et de l’Emploi, avaient spécialement fait le déplacement.

« C’est une initiative nécessaire pour l’entrepreneuriat sur notre territoire. La Ville de Mamoudzou soutient et accompagne les porteurs de projets pour le développement économique, la cohésion sociale et l’amélioration du cadre de vie, a ainsi déclaré l’élue de Mamoudzou. Il faut que les entrepreneurs puissent partager leur vision, inspirer et donner envie d’entreprendre ».

La vice-présidente en charge de l’Environnement et de l’Énergie de la CCSud souhaite quant à elle que ce forum se pérennise dans le temps et devienne « Un grand rendez-vous annuel du territoire pour les entrepreneurs et les acteurs économiques car aider à l’entrepreneuriat c’est aider Mayotte. Il est important de dire et de montrer que l’on peut réussir à Mayotte et trouver des solutions concrètes pour avancer. Ce forum est l’occasion de booster les énergies. Mayotte a besoin de vous ! », a-t-elle insisté.

Analyser les forces et les faiblesses du territoire

Étalé sur trois jours (lundi, mardi et vendredi), ce forum va permettre de discuter, d’échanger, de réfléchir autour de nombreuses tables rondes sur les atouts et les opportunités que possèdent Mayotte mais aussi sur ses inconvénients. « Nous allons réfléchir sur l’avenir économique du territoire. La jeunesse par exemple est un formidable potentiel. Nous devons propulser les talents de demain vers le succès et être innovants mais aussi audacieux », s’enthousiasme le Président de l’agence de publicité, Inadcom, Aress Saïd Ali.

Pour Nawoilidine Soulaimana, consultant et Président de Miliki Gestion, « Mayotte a les atouts de ses faiblesses » au sens que si Mayotte a du retard par rapport aux autres départements français, cela laisse paradoxalement entrevoir de formidables opportunités de développement car sur ce territoire la croissance ne stagne pas mais progresse sans cesse. « Ici tout le monde se bagarre pour se faire une place… Mais pour réussir il faut que l’on crée des ponts entre les différents secteurs, publics et privés, pour se parler et collaborer ensemble ». Ainsi parmi les forces de Mayotte figurent entre autres sa jeunesse, son territoire, ou encore sa double identité à la fois mahoraise et française.

En revanche comme l’a fait remarquer Aress Saïd Ali, « La non maitrise de certaines langues comme l’anglais, le portugais ou l’arabe s’avère être un handicap pour évoluer économiquement dans cette zone du monde. Pour réussir il faut alors connaître ses forces et ses faiblesses ».

La première journée de lundi était donc consacrée à une réflexion sur le business model mahorais, l’entrepreneuriat et la géostratégie ou encore les bonnes pratiques. Aujourd’hui pour cette deuxième journée, place à l’action avec des pitchs (courtes présentations) et un concours de startups qui vont permettre aux entrepreneurs de présenter leurs projets. Des tables rondes aborderont également la structuration de filières ou le financement des activités. Enfin pour la dernière journée de vendredi, qui se déroulera au Jardin Mahoré à Ngouja, seront organisés des ateliers le matin et un concours de cocktails l’après-midi pour notamment mettre en valeur les entrepreneurs du Sud de l’île. Le Mahoré Business forum se clôturera en début de soirée par une cérémonie de remise de prix.

B.J.