Emploi : Quand les arts musicaux permettent de construire un avenir professionnel

« L’objectif de cette masterclass est de sensibiliser aux métiers en lien avec la musique et surtout faire comprendre aux candidats qu’il est possible de réussir dans ce domaine en étant accompagné. Nous voulons ainsi faire émerger de vrais entrepreneurs musicaux, car le métier de chef d’entreprise cela s’apprend ! », indique Farrah Hafidou, Présidente de la couveuse d’entreprises Oudjerebou.

Initié par pôle emploi, ce projet vise à former des personnes dans le domaine de l’art musical. Pendant une semaine ils vont être immergés dans le monde de la musique et acquérir des compétences en chant, en composition ; ainsi qu’à comprendre cette industrie et ses rouages grâce à l’aide et l’accompagnement de l’artiste Meiitod et de son équipe.

Un mini concert à la fin de la semaine pour clôturer la masterclass

Jusqu’à vendredi près d’une cinquantaine de candidats vont ainsi être accompagnés pour se professionnaliser dans ce domaine à travers différents ateliers. Hier, lundi, les candidats ont été divisés en plusieurs groupes et sensibilisés à l’entreprenariat, notamment à la création d’entreprise, aux aides disponibles, aux différents statuts juridiques. « A Mayotte il n’y a pas de formation ou de prestation dans ce domaine, rappelle Erika Bizet, directrice du réseau pôle emploi Mayotte. On souhaitait déjà depuis plusieurs mois proposer quelque chose de novateur pour aider de potentiels candidats à se lancer dans le domaine musical. Aussi nous avons décidé de mettre en place une prestation innovante pour eux dans le domaine musical afin qu’ils puissent travailler dans cette industrie qui englobe des disciplines comme la danse, la production, le chant, l’organisation d’événements, etc. Le but final étant de leur permettre de retrouver un emploi et une reprise d’activité en réussissant dans ce domaine. Par ailleurs, la section audiovisuelle du lycée des Lumières va également participer à cette masterclass en accompagnant les candidats et en leur faisant bénéficier d’une véritable expertise », complète la directrice du réseau pôle emploi Mayotte.

Aujourd’hui, les participants devraient pouvoir profiter des conseils de l’artiste Meiitod qui va les initier à l’art musical et à l’art scénique grâce à son expérience au niveau international. Ils vont ainsi faire de la composition et écrire avant de poser leur voix et d’être enregistrés, puis de se familiariser avec le mixage. La journée de mercredi sera consacrée à la scène et à l’exercice de présentation devant un public. Jeudi, avant dernier jour de la masterclass, les candidats apprendront à communiquer sur leur projet mais surtout comment réussir à le mettre en valeur pour le vendre. Vendredi, en guise de bouquet final, les artistes en herbe donneront une représentation, sous forme d’un mini concert, reflétant le résultat du travail qu’ils auront accompli durant toute la semaine.

Et pour ceux qui à l’issue de cette masterclass décideront véritablement de se lancer dans l’univers de la musique, la couveuse Oudjerebou les soutiendra dans leur projet, à l’image, peut-être, du chanteur originaire de Sada, Walax Production, ou de cette jeune fille arrivée de métropole il y a un an et qui souhaite se lancer dans l’organisation d’événements musicaux à Mayotte. « Nous les aiderons et les accompagnerons à se professionnaliser dans le domaine artistique qu’ils auront choisi en les soulageant des démarches administratives, comptables, … afin qu’ils se consacrent exclusivement au développement de leur projet », conclut Oirdi Anli, chef de projet CitéLab au sein d’Oudjerebou.

B.J