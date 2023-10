La population mahoraise exonérée de la redevance sur la consommation d’eau potable

A l’occasion du mois d’Octobre Rose dont le but est de sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et à collecter des fonds pour la recherche, le Centre communal d’action sociale (CCAS) de Bandrélé a organisé jeudi une matinée de sensibilisation intitulée « mawa caravane » avec plusieurs organismes et associations. Près d’une centaine de femmes a ainsi pu bénéficier d’un dépistage et se renseigner.