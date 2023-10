Autorisation européenne de modernisation de la flotte de pêche dans les RUP

Le dossier du renouvellement de la flotte de pêche en aura trainé des longueurs de filet. Dans le but de protéger la ressource, l’Europe interdisait jusqu’à présent les aides d’Etat membres au renouvellement des flottes de marins pêcheurs.

En 2017, sous la pression de l’eurodéputé Younous Omarjee, le Parlement européen demandait pour la première fois à la Commission de lever les obstacles du renouvellement et la modernisation des flottes traditionnelles ou artisanales « qui débarquent la totalité de leurs prises dans les ports des RUP et contribuent au développement local et durable des filières de la pêche des RUP ».

Il a fallu 6 ans à la Commission européenne pour autoriser le financement par les Etats de la modernisation des flottes de pêche dans les régions ultrapériphériques (RUP). Cela a été adopté ce mercredi 4 octobre par la Commission européenne.

Younous Omarjee, Député européen, Président de la Commission du Développement Régional, se réjouit de l’aboutissement de ce combat : « Je suis heureux que cette promesse de la Commission européenne ait été concrétisée par la Commissaire Elisa Ferreira. Je la remercie pour l’excellent travail en commun et son engagement personnel pour les RUP. C’est une nouvelle victoire pour tous les pêcheurs ultramarins. J’appelle aujourd’hui le gouvernement à saisir la balle au bond et à décliner immédiatement ce règlement européen en nouvelles mesures d’aides concrètes pour la modernisation des navires de moins de 12 mètres dans les RUP. »

Espérons que tombe ainsi l’obligation de fournir des statistiques de pêche pour justifier l’absence de prédation de la ressource, car Mayotte est pour l’instant à la traine dans ce domaine.