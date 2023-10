Bien que son équipe des « Abeilles » se soit inclinée face à celle de Passamainty, Laïthidine Ben Saïd tient à les féliciter et reste un de ses premier supporters dans une ambiance « fairplay », précise-t-il. Un message qui redore les relations intervillage.

Le conseil municipal de Mtsamboro se joint au maire pour féliciter leur équipe de football « les Abeilles » pour « leur brillant parcours en Coupe de France ». Après avoir remporté le très disputé derby communal contre Les Etincelles de Hamjago, le week-end dernier, et malgré une prestation qu’ils qualifient de « XXL », Les Abeilles se sont inclinés face à « l’AS Rosador » de Passamainty en demi-finale.

Des félicitations sont adressées aux vainqueurs et des remerciements aux supporters des « Abeilles » et des « Etincelles » « pour leur fair-play et l’ambiance conviviale qu’ils ont su créer autour de la précédente rencontre au stade de foot de Hamjago, et qui a fait de ce match de football un événement festif ».

Le maire en profite pour « rendre hommage aux différents clubs sportifs » de sa commune « pour le formidable travail d’inclusion, d’intégration et d’accompagnement qu’ils accomplissent, au quotidien, auprès de notre jeunesse et vis-à-vis de la population ».

Il fallait bien un communiqué comme celui-là pour continuer à y croire, et démontrer que la volonté politique peut beaucoup.