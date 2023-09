Votre week-end loisirs : Marché paysan, rando, conférence, ou une bonne toile

Programmation cinéma

Samedi 30 septembre

8h – Marchés Agricoles et d’Artisanat du Sud – La Communauté de Communes du Sud et les communes de Bandrélé, Bouéni, Chirongui, et Kani-Kéli, ont le plaisir d’annoncer les prochains Marché Agricole et d’Artisanat du Sud. Dans une démarche de valorisation des producteurs et artisans du territoire, les collectivités du Sud organisent des marchés évènementiels. Ces marchés sont organisés de manière collaborative, avec l’intercommunalité et les communes, et grâce aux exposants du Sud.

Le prochain marché Agricole et d’Artisanat du Sud se déroulera ainsi le samedi 30 septembre au marché couvert de Hamouro dans la commune de Bandrélé de 8h à 13h. Comme à chaque marché, vous trouverez de nombreux exposants et produits locaux : fruits, légumes, plantes, sel et épices… des produits d’artisanat : décoration, ustensiles de cuisine, broderies… et des produits de restauration traditionnelle : plats, jus, gâteaux, achards

Il sera suivi des marchés le samedi 28 octobre à Kani-kéli, le samedi 25 novembre à Bouéni -Majiméouni, les 22,23,24 décembre à Chirongui -Mramadoudou

8h – Conférence Octobre rose, prévention du cancer du sein. Cette année, pour la campagne Octobre Rose 2023, nous avons choisi une thématique qui nous tient particulièrement à cœur : l’intimité dans le couple face à la maladie. L’intimité ne se limite pas uniquement aux rapports sexuels. Elle englobe l’affection, l’attention, la communication, la tendresse …

À cette occasion, nous vous invitons à notre conférence, le samedi 30 septembre 2023 au lycée des Lumières de 8H00 à 12H00 pour mettre en valeur l’importance de la prise en charge de l’intimité des personnes touchées par cette maladie. Plusieurs intervenants seront présents pour vous initier à la thématique : Dr Abdou, gynécologue au CHM et président du CRCDC Mayotte – Redeca , Mme Sophie BOUREL, spécialiste en sexologie, Mme Hadidja Assani, psychologue, Dr Olivier Gasnie, spécialiste en oncologie et en radiothérapie, Dr Carrasset Gilles, spécialiste en gynécologie obstétrique. Le cadi Yahya sera également présent pour discuter du cancer du sein dans la religion.