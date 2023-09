Une cagnotte pour envoyer nos athlètes aux Championnats de France

Les athlètes mahorais qui ont brillé lors des derniers jeux des îles en rapportant l’argent en relais peuvent aller plus haut et plus fort, juge Sébastien Synave, président du Racing club de Mamoudzou, où sont adhérents les 4 relayeurs 4 fois 100m qui ont arrivés sur la 2ème marche du podium derrière les mauriciens.

« Ils ont réalisé la 2ème performance française de l’année avec 40 »05, c’est le meilleur temps des équipes qualifiables. ils peuvent aller chercher une bonne place aux Championnat de France ».

Un objectif qui n’était pas dans l’agenda des subventions du conseil départemental, et qui va nécessiter un accompagnement, car sur les quatre coureurs du RCM que sont Kamel Zoubert, Djassim Ahamada, Saïd Soyifdine, Raphaël Mohamed et le remplaçant Mohamed Ousseni, seuls trois sont en métropole. « Il va falloir payer trois billets d’avion, une voiture de location, et les nuits d’hôtel du 10 au 15 octobre, date de fin des championnat de France qui commencent le 14 octobre à Blois, on estime les besoins à 4.500 euros ».

Pour envoyer nos coureurs défendre les couleurs de Mayotte, une cagnotte leetchi a été ouverte, il suffit de cliquer ICI.

A.P-L.