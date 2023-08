Formation : avec eux, la croisière va s’amuser !

Face à l’engouement et au succès de la première édition, l’agence pôle emploi de Kawéni a décidé de renouveler l’expérience en proposant, à nouveau, une formation de steward(esse) dans le yachting. « L’année dernière, la première édition fut un succès, indique Salim Farssi, directeur de l’agence de pôle emploi à Kawéni. Nous avons donc décidé de poursuivre ce projet cette année car le bilan de l’an passé est très positif. Sur les huit candidats que nous avons envoyés en formation tous ont décroché un emploi en CDI à l’issue de leur préparation. Certains travaillent sur des yachts de milliardaires et d’autres dans des hôtels de luxe. C’est un projet ambitieux, important pour nous ».

C’est en 2020, que le projet commence à voir le jour. « Nous avons été interpellés par nos collègues de la côte d’Azur en métropole, notamment à Cannes, pour participer à des événements et ils nous ont exposé leurs besoins en ce qui concerne les métiers de l’hôtellerie et du maritime à l’occasion de la semaine des métiers de la mer. Aussi, cette année la faculté de Cannes et les employeurs nous ont sollicités de nouveau pour avoir d’autres candidats », complète le directeur de l’agence pôle emploi. Une fois qu’ils auront été sélectionnés, les candidats partiront à la faculté des métiers de Cannes pendant 3 mois afin de suivre une formation à la fois théorique et aussi pratique. Mais avant cela, ils devront passer une série de tests afin d’évaluer leurs aptitudes pour exercer ce métier. « L’objectif premier de cette formation est de faire connaître Mayotte au niveau du luxe et du yachting, mais aussi et surtout d’accompagner les demandeurs d’emploi à retrouver un travail », explique Joseph Jonathan, conseiller à l’emploi chez pôle emploi.

Les stagiaires vont ainsi suivre des cours de cuisine, apprendre à faire le ménage, le service en salle, à s’occuper des enfants, … « Ils doivent être entièrement polyvalents pour répondre aux besoins et aux demandes de milliardaires qui partiront en croisière sur leur yacht », poursuit Joseph. Pour les préparer à ce changement de vie, ils seront d’abord plongés en immersion dans des hôtels de luxe et des palaces, ainsi que sur des yachts à Malte avant d’aller suivre leur formation à Cannes. Mais avant ça il faudra passer les tests de sélection…

Beaucoup de candidats pour peu d’élus

Cette année seulement 6 personnes auront la chance de pouvoir bénéficier de cette formation entièrement prise en charge par pôle emploi, Ladom et le Conseil départemental. Ils étaient 8 l’année dernière. Même si la cinquantaine de personnes présentes hier n’étaient pas toutes intéressées, près de trente d’entre elles ont laissé leurs coordonnés en vue d’être sélectionnées. Aussi, à l’issue d’une sélection opérée par pôle emploi, qui sera fera en fonction du savoir-être professionnel et des compétences dans le luxe, les 6 chanceux suivront d’abord une préparation à la mobilité avec la CCI pour une remise à niveau en langue anglaise avec un test à la clé, ainsi qu’un examen pour l’obtention du brevet de natation. « Ce sont des critères indispensables et obligatoires », raconte Joseph.

Suite à cela, ils s’envoleront pour Malte du 16 octobre au 22 novembre 2023 pour une immersion totale dans des hôtels 4 et 5 étoiles. « Cela est nécessaire pour qu’ils s’imprègnent de la culture et des codes de leurs futurs employeurs. Ils ne commenceront leur formation à proprement parlé, à Cannes, que fin novembre et jusqu’à la moitié du mois de février, pour être totalement opérationnel courant avril, début mai. A Cannes ils feront de la théorie et de la pratique avec au moins 35 heures de formation par semaine », précise Joseph. Aussi, si vous n’êtes pas volontaire, motivé, consciencieux, méthodique, rigoureux et si vous n’êtes pas près à quitter Mayotte, cette formation n’est pas faite pour vous. Car comme insiste le conseiller à l’emploi, « Il faut être prêt à faire des efforts physiques tous les jours, avoir une présentation irréprochable, être perfectionniste, dynamique, savoir nager et parler anglais… pour avoir à la clé un salaire de 2500 euros net par mois sans compter les pourboires… ».

Aussi, la prochaine réunion d’information sur la formation steward(esse) dans le yachting aura lieu le mercredi 6 septembre à partir de 13h30 dans l’agence pôle emploi de kawéni. A bon entendeur…

B.J.