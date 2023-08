Inflation : Forte hausse de 1,2% des prix à Mayotte en juillet 2023

En juillet 2023, les prix à la consommation augmentent de 1,2 % à Mayotte, notamment du fait de la hausse des prix des services. Ces derniers augmentent de 1,5 %, portés par les prix des transports qui augmentent de 10,2 %, en lien avec la forte hausse des prix saisonnière de l’aérien d’avion lors des départs en vacances. Soulignons qu’en un an, les prix des billets d’avion ont augmenté de 21,7% ! Les prix des services de communications croissent également, +1,7 %, alors que la hausse des prix des autres services est plus modérée, +0,3 %.

Le 2ème poste en forte hausse est celui de l’alimentation. En métropole, ces prix sont en recul pour le 4ème mois consécutif, nous dit l’INSEE, une baisse qui n’a pas encore été répercutée ici. On peut sans doute l’expliquer par les délais d’acheminement des marchandises, qui, il faut l’espérer, donneront leurs effets baissiers ultérieurement. A surveiller donc, notamment dans le cadre de la lutte contre les marges indues en Outre-mer annoncée par le gouvernement. En juillet, les prix de l’alimentation augmentent à Mayotte de 0,9 %. « C’est la plus forte hausse mensuelle pour ce poste de la consommation depuis le début de l’année 2023 », nous dit l’INSEE, qui pointe aussi bien l’éternelle hausse des produits frais, +1,2 %, contre -1,5% dans le reste du pays, que les autres produits alimentaires (+0,8 %). Les premiers ont pris +8,2% en un an.

Les prix des produits manufacturés augmentent de 1 % en juillet, après avoir baissé de 0,3 % entre avril et juin. Les prix de l’habillement et chaussures sont en hausse de 3 %, ceux des produits de santé sont stables. Les prix des autres produits manufacturés augmentent de 0,4 %.

Les tarifs de l’énergie augmentent en juillet (+0,8 %), après avoir reculé́ entre avril et juin (-2,7 %). « Cette hausse est consécutive à celle des prix des produits pétroliers (+1,3 %). Ainsi, le tarif du supercarburant augmente de 4 centimes le litre, celui du gazole de 3 centimes. En revanche, le prix de la bouteille de gaz baisse de 1 euro (-4,1 %) ».

En juillet, les prix du tabac augmentent de 0,8 %.

A.P-L.