Mayotte sera bien représentée aux championnats de France UNSS

Il faut croire que le collège de Passamainty est ou va devenir une référence concernant le sport dans l’île car les sections handball, athlétisme, rugby et sport-partagé se sont toutes qualifiées pour les phases finales des championnats de France UNSS (Union nationale du sport scolaire) en métropole. « Cette année, c’est vraiment une belle réussite au niveau sportif pour nos élèves. Aussi, nous avons décidé d’organiser une petite cérémonie maison pour les féliciter de leurs performances mais aussi les encourager pour les championnats de France », indique Chérif Thari, Principal du collège de Passamainty.

Pour l’occasion les élèves ont été reçus dans la salle audiovisuelle de l’établissement en présence du principal mais aussi des professeurs d’EPS de chaque section sportive, le tout dans une ambiance conviviale autour d’un goûter. « Vu que c’est une année exceptionnelle, on souhaitait les récompenser et les mettre en valeur car c’est pour le collège une grande fierté. Participer aux championnats de France UNSS en métropole ce n’est pas tous les jours. J’ai plaisir à voir le dynamisme de l’équipe d’EPS. Nos élèves ont de la chance d’être encadrés par de bons professeurs », réagit Chérif Thari.

Un engouement pour le rugby chez les hommes comme chez les filles

Trois élèves du collège vont partir pour participer à des championnats en métropole, il s’agit de deux garçons et une fille. Irchad, se réjouit de pouvoir se confronter à d’autres joueurs, lui qui fait partie de la section sportive rugby du collège, qui joue au club des Despérados et qui de surcroît a été pris dans la sélection de rugby de Mayotte chez les moins de 16 ans. Ils ont effectué un déplacement à la Réunion en mars pour faire un tournoi et n’ont malheureusement pas gagné. « Nous sommes arrivés 4e mais on a bien joué, on a bien défendu et bien attaqué », résume le demi de mêlée.

Quant à Nassabia, elle aussi membre de la section sportive du collège et du club des Despérados elle va carrément participer, avec trois autres coéquipières des collèges de l’île, au Challenge Orange à Marcoussis au centre d’entrainement de l’équipe de France pendant quatre jours à compter de mi-juin. Pour celle qui est championne de Mayotte c’est une belle aventure qui se prépare. « Ça va être bien je pense, je vais pouvoir plaquer ! », confie-t-elle. Leur professeur d’EPS, M. Ducros responsable à la fois de la section sportive rugby au sein du collège et de la sélection mahoraise des moins de 16 ans se réjouit d’avoir des talents prometteurs comme eux.

Faire aussi bien en athlétisme que l’année dernière

Michel Latour, professeur d’EPS et responsable de la section athlétisme, est quelque peu habitué aux championnats de France UNSS d’athlétisme. L’année dernière les élèves du collège avaient terminé troisième. « C’était un très bel exploit, avoue-t-il. Cela faisait quatorze ans que Mayotte n’avait pas fait un podium tous sports confondus. Je ne sais pas si nous ferons aussi bien ou mieux en athlétisme cette année. Mais ce qui est encore plus impressionnant c’est d’avoir autant d’élèves qualifiés pour les championnats de France en rugby, athlétisme, handball et sport-partagé la même année, c’est assez rare. En vingt ans de carrière, je n’ai jamais vu ça ! Le travail porte ses fruits », raconte-t-il. Ce sont ainsi sept élèves de 3e, garçons et filles, qui vont s’envoler pour Nancy et participer aux championnats de France du 6 au 9 juin.

Les handballeuses visent la meilleure place possible

C’est la première fois que Jérémy Hoyau, professeur d’EPS et responsable de la section handball du collège va participer aux championnats de France avec treize joueuses de l’établissement et une arbitre « Nous avons postulé pour participer aux championnats de France UNSS et nous avons été qualifiés d’office. Cette première participation est quelque chose d’important pour nous. Cela concrétise tout le travail que nous avons fait en amont depuis trois ans maintenant. C’est un beau projet. Je m’éclate à coacher et entrainer ces gamines », s’enthousiasme-t-il. Jérémy et ses joueuses des classes de 4e et 3e décolleront dimanche de Mayotte pour se rendre à Mende, en Lozère, pendant sept jours. « Nous tenterons de faire le meilleur résultat. On vise la meilleure place possible et pourquoi pas un podium », sourit-il.

La section sport-partagé à l’honneur

Le collège de Passamainty possède également une section inclusion et sport-partagé dans laquelle des élèves valides assistent des élèves avec des difficultés cognitives ou motrices. Ils pratiquent diverses activités sportives comme la pétanque assise, la sarbacane, l’escrime ou encore des sports aquatiques comme le kayak ou la plongée. La section du collège a participé récemment aux Jeux Nationaux Sport Adapté qui se sont déroulés au début du mois de mai à Saint-Jean-de-Monts, en Vendée. « C’est en quelque sorte des olympiades avec plusieurs activités sportives comme de l’accrobranche, explique Raphaël Massot, professeur d’EPS et responsable de la section sport-partagé. Il n’y a pas de vainqueur puisque tout le monde gagne et est récompensé. Par ailleurs, c’est la première fois qu’un territoire ultramarin participait à cet événement ».

Le 7 juin Raphaël et trois de ses élèves s’envoleront pour Paris afin de participer à une cérémonie de récompense (Ethic’Action UNSS) où ils seront reçus dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne par des personnalités du monde politique et du sport. « Nous allons recevoir une récompense pour les actions que nous avons menées, et ceci dans un endroit prestigieux ! », savoure déjà Raphaël. Pour Hicham, élève de 4e, membre de cette section et adepte de la pétanque assise « C’est un honneur d’aller là-bas. C’est une réussite pour moi d’aller dans cet endroit avec ma section d’UNSS ».

Aussi, comme le rappelle Raphaël, cette récompense n’aurait pu être possible sans l’implication d’Oumra, AESH (Accompagnant d’élèves en situation de handicap) : « Elle est d’une grande aide, c’est en quelque sorte leur maman. Sans elle je n’aurais pas pu tout faire », avoue-t-il.

Enfin, la participation aux championnats de France pour ces élèves n’aurait pas pu se faire sans le concours financier du collège de Passamainty, de la mairie de Mamoudzou, de la Drajes (Délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports), de l’UNSS Mayotte ou encore de l’ANS (Agence nationale du sport).

B.J.