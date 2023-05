International : décès d’un journaliste français en Ukraine

Alors qu’était célébrée le 3 mai dernier, la journée mondiale dédiée à la liberté de la Presse, il est plus qu’important de rappeler que des femmes et des hommes, parfois au péril de leur vie, montent au front afin de quérir et d’offrir un autre angle d’une actualité.

Une actualité quelques fois bien morose qui peut apparaitre d’un autre temps mais qui pourtant est bien réelle, ancrée en notre époque, comme tel est le cas depuis le 24 février 2022 au regard de la guerre qui sévit en Ukraine.

C’est en ces belliques contrées, des frontières Est européennes, que nous apprenons ce mardi le décès d’un de nos confrères, journaliste français détaché à l’AFP : Arman Soldin, 32 ans, qui a été pris pour cible, par des tirs de roquettes, alors qu’il se trouvait parmi un groupe de militaires ukrainiens dans la région de Donetsk.