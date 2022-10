L’interco de Petite Terre sécurise sa transition énergétique

Depuis la mise en place du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) en 2021, l’intercommunalité de Petite Terre continue sa mue. En s’appuyant sur le Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE), les élus ont cherché d’autres outils mobilisables. « Car il fallait parachever 26 actions en 6 ans pour les finaliser à l’horizon 2025-2026 », nous explique Mohamed Hamissi, Directeur environnement PCAET, Transports et mobilités à la CCPT.

C’est avec l’Ademe, l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie, qu’ils ont noué un partenariat, avec trois conventions pour un montant total de 512.000 euros. La première porte sur le Contrat d’objectif territorial, « nous sommes les premiers à le signer », qui va permettre de financer le recrutement d’un chargé de mission pour un diagnostic territorial sur deux secteurs, climat-air-énergie et l’économie circulaire, et sur 4 ans. Recyclage des déchets énergies renouvelables, etc., tout devra être étudié.

A vélo et à l’air pur

La 2ème convention de 177.600 euros porte sur le projet AVELO 2 dont la CCPT est lauréate, « nous allons construire une stratégie d’aménagements cyclables, mettre en place un service vélo notamment auprès des entreprises et collectivité et nous attaquer à l’extension du réseau cyclable en prolongement de celui du boulevard des Crabes. » Il va donc falloir faire évoluer les comportements, glisse le cadre. Un chargé de mission s’y attèlera et devra développer la mobilité active axée sur la « Petite reine ».

D’autres conventions ont été signées avec l’association Hawa Mayotte. « C’est une action du PCAET, qui va permettre d’effectuer un inventaire des émissions de polluants atmosphériques en Petite Terre ». Il s’agit de la centrale thermique de EDM, de l’aéroport, du STM, « et du parc automobile croissant ». La CCPT adhère également à l’association Hawa Mayotte pour des actions futures.

« Nous voulons poursuivre avec cette politique volontariste des élus sur la transition écologique ». Avec un tel aiguillon, il ne restait au président de la CCPT Saïd Omar Oili qu’à signer les conventions avec Chamssia Mohamed, la présidente d’Hawa Mayotte, et Yann le Bigot, directeur de l’antenne locale de l’Ademe.

Anne Perzo-Lafond