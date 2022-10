Le marché Agricole et d’Artisanat du Sud se tiendra ce samedi 29 octobre

La Communauté de Communes du Sud et les communes de Bandrélé, Bouéni, Chirongui et Kani-Kéli donnent rendez-vous à la population pour le prochain marché Agricole et d’ Artisanat du Sud, ce samedi 29 octobre, de 8h à 13h, au carrefour de Majimeouni (Bouéni)

Ces marchés sont organisés par les collectivités du Sud et chaque événement permet de valoriser une trentaine d’exposants du territoire, leurs savoir-faire et leurs produits.

Comme à chaque marché, il sera possible d’y trouver de nombreux exposants et produits locaux ; fruits, légumes, plantes, sel et épices… Mais aussi des produits d’artisanat ; décoration, ustensiles de cuisine, broderies, ainsi que des produits de restauration traditionnelle ; plats, jus, gâteaux, achards.

Et avec, de surcroît, des animations sur le marché.