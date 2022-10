Les archives départementales lancent un appel à l’enrichissement de leurs collections

Afin de sensibiliser à l’importance des archives et de les protéger, à l’initiative de l’UNESCO, le 27 octobre se tient la Journée internationale du patrimoine audiovisuel. Le patrimoine audiovisuel étant particulièrement fragile (films, bandes magnétiques, disques, etc.), il est crucial, pour assurer sa conservation, d’envisager sa numérisation et sa conservation dans une institution patrimoniale.

Ainsi, afin de montrer son attachement au patrimoine audiovisuel, le Conseil départemental, à travers sa direction des archives départementales et de la documentation scientifique, a souhaité s’associer à l’évènement.

Dans ce contexte, les Archives départementales lancent un appel aux dons ou aux prêts pour numérisation : « si vous possédez des enregistrements sonores ou films de famille, des captations de spectacles, de manifestations ou de moments du quotidien, n’hésitez pas à les proposer aux Archives départementales. De même, si vous possédez des cassettes audio d’enregistrements radio, les Archives départementales pourraient aisément les numériser ».

Pour confier des documents audiovisuels ou simplement découvrir les ressources des Archives départementales, n’hésitez pas à vous rendre aux Archives départementales le jeudi 27 octobre entre 8h et 12 ou entre 13h30 et 16h.

Cet appel à don est bien évidemment également ouvert aux archives plus traditionnelles.

Pour tout renseignement, contacter les Archives départementales par mail (siti.yahaya@cg976.fr / archives.mayotte@cg976.fr) ou par téléphone (02 69 66 16 09).