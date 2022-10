Ville de M’Tsamboro (976) – AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE SERVICES

Ville de M’Tsamboro (976)

170, avenue de la mairie

BP115

97630 M’Tsamboro

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA

CONCURRENCE

SERVICES



Section 1 : Identification de l’acheteur

Nom complet de l’acheteur : Ville de Mtsamboro (976)

Numéro national d’identification :

Type : SIRET – N° : 20000884500014

Code postal / Ville : 97630 M’Tsamboro

Groupement de commandes : Non

Section 2 : Communication

Moyens d’accès aux documents de la consultation

Lien vers le profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

Identifiant interne de la consultation : RHI du quartier Madiana

L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d’acheteur : Oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non

Nom du contact : MDAHOMA MAOULIDA – Tél : +33 269637405 – Mail : maoulida.mdahoma@mairie-mtsamboro.fr

Section 3 : Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

Aptitude à exercer l’activité professionnelle : Une déclaration sur l’honneur attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d’interdictions visées aux L.2141-1 à L.2141-5 et L.2141-7 à L.2141-11 du Code de la

commande publique.

Les certificats fiscaux et sociaux

– Les pièces prévues aux articles R. 1263-12 (copie de la déclaration de détachement de

travailleurs), D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 (attestation sociale ou

documents relatifs aux contractants étrangers ou liste nominative des salariés étrangers) du

code du travail

– Un extrait du registre pertinent, tel qu’un extrait K, un extrait K-bis, un extrait D1 ou, à

défaut, d’un document équivalent délivré par l’autorité judiciaire ou administrative

compétente du pays d’origine ou d’établissement du candidat, attestant de l’absence de cas

d’exclusion ; lorsque le candidat est en redressement judiciaire, le candidat produit la copie

du ou des jugements prononcés;

– ou les documents équivalents ou déclaration en cas de candidats étrangers, traduits en

français.

– En sus, les attestations d’assurance visées à l’article 1-7.3 du CCAP seront remises avant la notification du marché.

Capacité économique et financière : Chiffre d’affaires des 3 dernières années

Capacités techniques et professionnelles : Composition et l’organisation de l’équipe ;

Technique d’achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis : Jeudi 24 novembre 2022 – 23:59

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d’attribution sans négociation : Oui

L’acheteur exige la présentation de variantes : Non

Critères d’attribution : Selon l’article 4-1 du RC sur le jugement et classement des offres:

Valeur technique 40%

Prix des prestations 60%

Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché : Réalisation des Etudes Pré-opérationnelles de définition stratégique relative à l’opération de la Résorption de l’Habitat

Insalubre (RHI) du quartier Madiana, village de Mtsamboro

Classification CPV : 71241000

Type de marché : Services

Description succinte du marché : Les prestations, objet du présent marché, concernent :

Réalisation de l’étude préalable de définition stratégique de l’opération de Résorption

d’Habitat Insalubre (RHI) du quartier Madiana commune de M’TSAMBORO

Les résultats de ces prestations consistent dans la production par le titulaire des éléments suivants :

Phase 1 : l’élaboration d’un pré-diagnostic territorial complet et des enquêtes préalables

Phase 2 : la définition de trois scénarios : propositions d’interventions et estimations

financières

Phase 3 : la finalisation du projet retenu, Représentation des orientations générales et du parti d’aménagement

Lieu principal d’exécution : QUARTIER MADIANA MTSAMBORO

Durée du marché (en mois) : 5

Valeur estimée hors TVA : Valeur minimale : 70000 – Valeur maximale : 120000 euros

La consultation comporte des tranches : Non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non

Marché alloti : Non

Section 6 : Informations complémentaires

Visite obligatoire : Non

Autres informations complémentaires :

Les candidats doivent obligatoirement utiliser les fonctionnalités de la plate-forme de dématérialisation

(http://www.marchespublics.gouv.fr) pour toutes demandes de renseignements complémentaires.

Direction de l’Ingénierie et des Services techniques

625 Route Nationale M’tsahara – 97 630 M’tsamboro

Téléphone : 02.69.63.74.05 – Télécopie : 02.69.60.55.21

Email : maoulida.mdahoma@mairie-mtsamboro.fr

Date d’envoi du présent avis

24 octobre 2022

Il est rappelé que le ou les signataires doivent être habilités à engager le candidat. L’acte d’engagement sera daté et signé par

le(s) représentant(s) habilité(s) du/des candidat(s). Les autres pièces particulières constitutives du marché seront signées par

l’attributaire du marché.