Centre Hospitalier de Mayotte AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE MAPA N° 102/TRAV/2022

Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : Centre Hospitalier de Mayotte Direction des Achats et de la Logistique – Département Commande Publique B. P. 04, Tél. 02 69 64 80 34 – Fax. 02 69 61 79 65 97 600 Mamoudzou Représenté par Monsieur DEFOUR Jean-Mathieu – Directeur CHM SECTION II : OBJET DU MARCHÉ 2.1 Objet du marché : Le présent marché concerne une mission d’ASSISTANCE TECHNIQUE A MAITRISE D’OUVRAGE pour le suivi, le contrôle et l’analyse des prestations des marchés de maintenance préventive et corrective des Groupes Electrogènes, installation de Haute Tension, Transformateurs, onduleurs, Tableau Général Basse Tension, armoires divisionnaires « sensibles ». 2.2 Classification nomenclature : 7124 0000-1 Services d’architecture, d’ingénierie, de construction et services de conseils techniques connexes. 2.3 Division en lots : non Les travaux seront composés d’un lot unique : 2.4 – Financement : Le projet est financé à 100 % par l’Europe dans le cadre des fonds FEDER. SECTION III : DUREE DU MARCHE Le présent marché est conclu pour une durée prévisionnelle de 3 ans à compter de réception de l’ordre de service.