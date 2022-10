Le SATPN de Mayotte organise un recrutement exceptionnel de policiers adjoints

Le Service administratif et technique de la police nationale (SATPN) de Mayotte organise au titre de l’année 2022, un recrutement exceptionnel de Policiers Adjoints.

L’incorporation en École de Police se fera en métropole et l’affection selon le département métropolitain de votre choix. Les inscriptions débutent le lundi 24 octobre jusqu’au vendredi 04 novembre.

L’avis de concours et les dossiers de candidature sont disponibles sur le site de la Préfecture de Mayotte et sur le site www.devenirpolicier.fr

Plus d’informations : recrutement-satpn976@interieur.gouv.fr